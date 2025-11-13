El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Andrés Ruiz, presidente del PP de Gijón, en una comparecencia en la sede de Álvarez Garaya. Jesús Manuel Pardo

El PP de Gijón se reunirá en la sede de Álvarez Garaya con sus cinco concejales para valorar la decisión de su socio de gobierno

El presidente local, Andrés Ruiz, ha convocado de urgencia la primera reunión de este mandato de la comisión paritaria de coordinación entre el partido y el grupo municipal para después de su comparecencia pública a las 13.30 horas

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

El PP mantuvo este jueves silencio oficial tras la difusión del vídeo de Carmen Moriyón que modifica el plan de traslado del Albergue Covadonga diseñado por el equipo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales dirigido por el edil Guzmán Pendás, y remitió su valoración al respecto al viernes. El presidente del PP local, Andrés Ruiz, comparecerá de forma pública en la sede popular de Álvarez Garaya a las 13.30 horas, y a continuación se reunirá con los cinco ediles -Angela Pumariega, Guzmán Pendás, Jorge Pañeda, Rodrigo Pintueles y Abel Junquera- para celebrar la primera reunión de este mandato de la recién reactivada comisión paritaria de coordinación entre el partido y el grupo municipal. Está por ver el alcance tanto de una como de otra.

Según ha podido saber EL COMERCIO, Foro tuvo la deferencia de avisar a su socio de gobierno en Gijón del contenido del anuncio de la alcaldesa antes de su publicación en redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  7. 7 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  8. 8 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  9. 9

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  10. 10

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP de Gijón se reunirá en la sede de Álvarez Garaya con sus cinco concejales para valorar la decisión de su socio de gobierno

El PP de Gijón se reunirá en la sede de Álvarez Garaya con sus cinco concejales para valorar la decisión de su socio de gobierno