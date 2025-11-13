El PP de Gijón se reunirá en la sede de Álvarez Garaya con sus cinco concejales para valorar la decisión de su socio de gobierno El presidente local, Andrés Ruiz, ha convocado de urgencia la primera reunión de este mandato de la comisión paritaria de coordinación entre el partido y el grupo municipal para después de su comparecencia pública a las 13.30 horas

Marcos Moro Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:47 Comenta Compartir

El PP mantuvo este jueves silencio oficial tras la difusión del vídeo de Carmen Moriyón que modifica el plan de traslado del Albergue Covadonga diseñado por el equipo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales dirigido por el edil Guzmán Pendás, y remitió su valoración al respecto al viernes. El presidente del PP local, Andrés Ruiz, comparecerá de forma pública en la sede popular de Álvarez Garaya a las 13.30 horas, y a continuación se reunirá con los cinco ediles -Angela Pumariega, Guzmán Pendás, Jorge Pañeda, Rodrigo Pintueles y Abel Junquera- para celebrar la primera reunión de este mandato de la recién reactivada comisión paritaria de coordinación entre el partido y el grupo municipal. Está por ver el alcance tanto de una como de otra.

Según ha podido saber EL COMERCIO, Foro tuvo la deferencia de avisar a su socio de gobierno en Gijón del contenido del anuncio de la alcaldesa antes de su publicación en redes sociales.

Temas

Partido Popular de Gijón