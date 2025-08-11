Un accesorio revolucionario para relojes inteligentes se desarrollará en Leorio

El futuro de la electrónica de consumo mediante el desarrollo de productos innovadores que anticipen y resuelvan las necesidades del mercado se desarrollará en Leorio, ... en Gijón, gracias a la instalación de la empresa gijonesa Preón Technologies. Esta 'startup' es la primera que ocupa el nuevo vivero 'verde' y centro de desarrollo tecnológico de Leorio y orientado a empresas de actividades turísticas y de deporte activo. Este nuevo espacio desarrollado por Gijón Impulsa se enmarca en la estrategia local de apoyo al tejido empresarial emergente, con especial atención a los proyectos de perfil tecnológico, sostenible y vinculados al entorno natural. «Esa especial ubicación en plena zona rural es una forma de que la actividad económica alcance todos los barrios y parroquias de Gijón y, más en concreto, aquí, en Leorio, que nos encontramos al lado de la Milla de La Camocha, explica Vicente Endrino, director económico y de Infraestructura de Gijón Impulsa, durante la presentación de la instalación de la primera empresa en este espacio.

Esta 'startup' ha desarrollado un «accesorio revolucionario para 'smartwatches' (relojes inteligentes) que permite la carga continua del dispositivo sin interrumpir su uso, algo que transformará el mundo del deporte activo», subraya José Manuel Piedra, gerente de esta joven empresa. Este producto aborda uno de los mayores desafíos en el mercado de wearables: la limitada autonomía de las baterías. Con Preon Phobos, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia sin interrupciones, lo que los posicionará como líderes mundiales. «Será algo único. A mediados de 2026 lanzaremos al mercado este producto que será una correa auto recargable para 'smarwatches'. Estamos deseosos de que se conozco y pondrá a Gijón en el punto de mira tecnológico», relata Piedra.

La empresa también se dedica a brindar servicios de ingeniería electrónica a otras compañías a través del desarrollo y consultoría en hardware y software para sistemas embebidos y dispositivos IoT, y aportando soluciones electrónicas avanzadas.

1,5 millones de euros

El edificio de esta incubadora empresarial, que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros, cuenta con dos plantas. La subterránea consta de una sala multifunción, así como de un office con cocina y servicios equipados con duchas. En la planta calle, de 250 metros cuadrados, se encuentran las seis oficinas, de entre 30 y 40 metros cuadrados.

El primer inquilino es Preón Technologies, «pero pronto estará acompañado de más empresas que ayudarán a crear sinergias en este maravilloso entorno rural puesto que existen conversaciones con otras compañías que ya están muy avanzadas», comentó el director de Gijón Impulsa.

Actividades vecinales

El objetivo de este nuevo espacio también es que «las asociaciones vecinales y los habitantes de la zona puedan darle uso para sus actividades. La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, aseguró el pasado abril, con motivo de la inauguración que «este vivero, ubicado en la zona rural de Gijón, queremos que sea importante para la conexión empresarial, pero también que sea un espacio accesible para los vecinos y que si en algún momento necesitan puedan disponer de él con total libertad».