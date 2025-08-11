El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Piedra, gerente de la empresa Preón Technologies, con Vicente Endrino, en el nuevo centro tecnológico de Gijón Impulsa. D. ARIENZA

Un accesorio revolucionario para relojes inteligentes se desarrollará en Leorio

El nuevo vivero verde de Impulsa orientado a empresas de actividades turísticas y de deporte activo cuenta con su primera empresa

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:20

El futuro de la electrónica de consumo mediante el desarrollo de productos innovadores que anticipen y resuelvan las necesidades del mercado se desarrollará en Leorio, ... en Gijón, gracias a la instalación de la empresa gijonesa Preón Technologies. Esta 'startup' es la primera que ocupa el nuevo vivero 'verde' y centro de desarrollo tecnológico de Leorio y orientado a empresas de actividades turísticas y de deporte activo. Este nuevo espacio desarrollado por Gijón Impulsa se enmarca en la estrategia local de apoyo al tejido empresarial emergente, con especial atención a los proyectos de perfil tecnológico, sostenible y vinculados al entorno natural. «Esa especial ubicación en plena zona rural es una forma de que la actividad económica alcance todos los barrios y parroquias de Gijón y, más en concreto, aquí, en Leorio, que nos encontramos al lado de la Milla de La Camocha, explica Vicente Endrino, director económico y de Infraestructura de Gijón Impulsa, durante la presentación de la instalación de la primera empresa en este espacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  4. 4 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  5. 5 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  6. 6 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  7. 7 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  8. 8 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  9. 9 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes
  10. 10 Vuelca un coche en la A-8 a la altura de Castropol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un accesorio revolucionario para relojes inteligentes se desarrollará en Leorio

Un accesorio revolucionario para relojes inteligentes se desarrollará en Leorio