La primera marcha 'Gijón respira', encabezada por Cote: «Queremos una ciudad viva y sostenible donde el espacio público se reparta con justicia»

María Agra Gijón Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:46

En bici, en patines o a pie. Y también en silla de ruedas. Casi 700 personas marcharon este domingo por Gijón, desde los Jardines del Náutico hasta 'la Lloca' –ida y vuelta–, para reclamar un modelo de ciudad «donde los niños puedan jugar y moverse con seguridad, donde las personas mayores tengan espacios accesibles, donde las personas con discapacidad no encuentren barreras, donde moverse en transporte público, en bici o a pie sea fácil y seguro y donde también el coche tenga su lugar, pero sin ser el dueño de la calle». En definitiva, que incorpore una movilidad inclusiva pensada para todas las personas.

La primera marcha 'Gijón respira', organizada por la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) con motivo del primer fin de semana de la movilidad vecinal –también obra de los vecinos–, superó con creces las expectativas pese a las inclemencias del tiempo. «Habéis estado de diez. Aunque al final la lluvia ha deslucido un poco el acto, habéis sido muchos más de los que esperábamos y estamos muy agradecidos por vuestra presencia», expresó Jota Hernández, miembro de la FAV y responsable de esta iniciativa.

La marcha estuvo encabezada por 'Cote', exjugador del Sporting, y buena parte de las jugadoras del Telecable Hockey Club, muchas de las cuales aprovecharon para enfundarse sus patines y completar los cinco kilómetros del recorrido sobre ruedas. Tras ellas, familias con niños y personas de todas las edades caminaban o pedaleaban con ilusión, mientras el pelotón final iba escoltado por uno de los nuevos autobuses eléctricos de EMTUSA.

«Juntos podemos avanzar»

El momento clave de la jornada tuvo lugar a su regreso a los Jardines del Náutico, ya pasados por agua tras el diluvio, cuando 'Cote' dio lectura al manifiesto 'Una movilidad para todas'. «Hoy hemos caminado juntos para recordar algo muy sencillo: la movilidad es un derecho, no un privilegio», comenzó diciendo. «Queremos una ciudad viva, sostenible e inclusiva, donde el aire sea limpio y el espacio público se reparta con justicia. La movilidad debe servir a toda la gente y construir comunidad, y hoy hemos demostrado que, juntos, podemos avanzar hacia esa meta», abundó.

La reflexión fue recibida con aplausos por los asistentes y que resume el espíritu de la jornada: avanzar hacia una movilidad pensada para todas las personas, capaz de fortalecer la vida comunitaria. Gracias al patrocinio de la Fundación Caja Rural de Gijón y la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, después de la marcha se sortearon tres patinetes eléctricos y diferentes abonos (semestrales, anuales y mensuales) para el autobús. Tras el éxito cosechado en esta primera edición, la cita se consolida con la voluntad de convertirse en un referente anual en la lucha por un entorno urbano más saludable y accesible.