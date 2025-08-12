El Principado de Asturias respalda la estrategia de El Musel para recuperar la autopista del mar entre Gijón y Nantes

El Principado dio este lunes en la Feria de Muestras su respaldo público a la estrategia de la nueva cúpula portuaria de El Musel ... para recuperar la autopista del mar con Nantes (Francia). Un modelo donde las ayudas públicas no tengan el peso que tuvieron durante los cuatro años que este servicio estuvo en funcionamiento, entre 2010 y 2014.

Durante una visita al estand del Puerto de Gijón en la Feria de Muestras, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, aplaudió la iniciativa de la presidenta de la Autoridad Portuaria de viajar a Nantes para reactivar los contactos con el puertos francés y su apuesta por «trabajar de una forma distinta» y «extraer lecciones aprendidas en el periodo anterior en que la línea fue operada por LD Lines».

Calvo defendió que para recuperar la autopista del mar «tiene que haber incentivos públicos, tanto desde el ámbito del Puerto como del Gobierno del Principado, pero estos tienen que ocupar un espacio que en ningún caso sustituya la propia rentabilidad de la operación». El consejero coincide con Roqueñí en que el planteamiento, para que esta línea pueda volver a ser una realidad, tiene que ser más ambicioso y hacerse sobre premisas diferentes. «Desde 2019 formamos parte de la red básica europea y El Musel es nuestro puerto de referencia y, por lo tanto, la autopista del mar ya no es solo un punto de salida o de entrada para Asturias, sino que es una oportunidad para relacionarnos con una autopista ferroviaria con el resto de España», expuso.

Desde la parte del Principado, el consejero aseguró que «estamos preparados, como hacemos por ejemplo en la conectividad aérea, para apoyar esa iniciativa con incentivos». Pero, en cualquier caso, destacó que «lo más importante es el trabajo técnico que se está haciendo –en referencia a Roqueñí– de relacionarse con los puertos con los que hay que establecer red con las compañías que pueden desarrollar la actividad y con los tráficos».

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, destacó que la entrada en servicio de la variante de Pajares está teniendo una influencia muy positiva en El Musel: «Ahora mismo tenemos dos trenes semanales de contenedores con León, con Villadangos, y estamos trabajando también en la auscultación de la vía para que podamos conectar también con otro tipo de tráficos, aparte de contenedores y bobinas, como cereales, e incluso impulsar conexiones con semirremolque, que es en lo que estamos trabajando con Adif».

Plan de inversiones «ambicioso»

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ensalzó este lunes en la Feria de Muestras «el ambicioso plan de inversiones del Puerto de Gijón», el primero con el equipo de Nieves Roqueñí al mando. Un plan que, a su juicio, define «un rumbo estratégico para el futuro de El Musel, de la ciudad y de toda Asturias».

«El Musel se consolida como un nodo logístico moderno, eficiente y comprometido con la sostenibilidad. Como parte de la red básica europea, nos posiciona estratégicamente como puerta al Arco Atlántico y plataforma clave para conectar Asturias con los principales corredores de transporte internacionales», señaló Calvo.

El consejero remarcó que el plan de empresa 2026, recientemente aprobado por consejo de administración de El Musel, supone «un salto cualitativo y cuantitativo», dado que prevé una inversión de 15,99 millones de euros, tres veces superior a la de este año. El proyecto, según puso de relieve, responde a las necesidades detectadas en los últimos años y se alinea con una estrategia centrada en la competitividad, la sostenibilidad y la integración del Puerto con la ciudad.

Calvo destacó especialmente la inversión de más de tres millones de euros en el muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo, unos fondos que se destinarán a su pavimentación y urbanización final (1,89 millones) y a la instalación d sistema de mando y señalización para nuevo acceso ferroviario (1,18 millones).