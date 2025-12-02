Principado y Ayuntamiento sellan un acuerdo para construir vivienda pública en Gijón compatible con el Plan Llave

Tras meses de reproches y choques entre Principado y Ayuntamiento de Gijón que llegaron a su máxima tensión tras las acusaciones municipales de boicot ... por la licitación desierta del Plan Llave, este mediodía ambas administraciones parecieron limar asperezas. El consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, salió de la reunión bilateral que le pidió por carta a la alcaldesa Carmen Moriyón anunciando el armisticio: «Tenemos un acuerdo político para construir vivienda pública en Gijón».

Zapico aseguró que de momento no hay mayor concreción que dicho acuerdo de calado, ya que los técnicos de ambas partes se han emplazado a trabajar de forma conjunta en las próximas semanas para evaluar y definir las parcelas municipales que el consistorio gijonés pondrá a disposición de la Dirección General de Vivienda para su desarrollo, número de pisos en régimen de alquiler asequible que se van a construir y calendario de ejecución. Zapico volvió a insistir que de las 1.000 viviendas pública que su consejería quiere licitar el próximo año en toda Asturias, le gustaría que en torno a 300 estuvieran en Gijón como ciudad mayor poblada de la región.

Prueba de que algo ha cambiado tras esta última reunión es que Zapico, a la pregunta específica de si proyectos del Plan Llave con el modelo de colaboración público-privada pueden coexistir con los que promueve el Principado, respondió afirmativamente. «Entendemos que sí son compatibles, que no tienen nada que ver. Nuestra prioridad es construir vivienda pública y eso no tiene por qué chocar con otras propuestas que puedan haber desde el ámbito municipal», indicó el consejero de IU, que además se cuidó de piropear «el buen talante» de la alcaldesa de Gijón. Destacó Zapico asimismo «la voluntad de ambas partes de trabajar juntos y de compartir el diagnóstico común de que la vivienda es un problema».

Sobre la subida del módulo de la vivienda protegida, incremento que se está negociando en el marco de la concertación social con Fade y sindicatos, aseguró que está pendiente de que el Gobierno central concrete aspectos del Plan Estatal de Vivienda para poder avanzar en el acuerdo con los agentes sociales. También destacó la rebaja del precio de la vivienda en su entorno que van ejercer las 250 viviendas destinadas a alquiler asequibles para jóvenes que se acabarán de construir a 8,5 euros el metro cuadrado en el antiguo solar de Peritos en junio de 2026.