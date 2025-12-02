El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión de este mediodía. Por la parte municipal Carmen Moriyón, Jesús Martínez Salvador, Mónica Fierro y Jaime Fernández-Paino y por la parte del Principado, Ovidio Zapico y Daniel Sánchez. Juan Carlos Román

Principado y Ayuntamiento sellan un acuerdo para construir vivienda pública en Gijón compatible con el Plan Llave

Zapico piropea «el buen talante» de la alcaldesa y avanza que técnicos de ambas administraciones trabajarán ahora en conjunto para evaluar y definir las parcelas que se pondrán a disposición de la Dirección General de Vivienda, número de pisos en alquiler asequible y plazos de ejecución

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:34

Tras meses de reproches y choques entre Principado y Ayuntamiento de Gijón que llegaron a su máxima tensión tras las acusaciones municipales de boicot ... por la licitación desierta del Plan Llave, este mediodía ambas administraciones parecieron limar asperezas. El consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, salió de la reunión bilateral que le pidió por carta a la alcaldesa Carmen Moriyón anunciando el armisticio: «Tenemos un acuerdo político para construir vivienda pública en Gijón».

