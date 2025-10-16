Principado, Consistorio y Otea defienden desarrollar Naval con «anclaje en el pasado»

Marcos Moro Gijón Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Coinciden Principado, Ayuntamiento de Gijón y la patronal hostelera Otea en que el desarrollo empresarial de los terrenos de Naval Gijón con actividades vinculadas al mar representa una gran oportunidad para el futuro de Gijón. Sin embargo, también comparten los tres la visión de que el despegue de esa importante transformación urbanística debe tener «un fuerte anclaje y referencia en el pasado» de lo que fue el antiguo astillero y la construcción naval durante décadas para la zona oeste de Gijón.

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez; el concejal de Urbanismo gijonés, Jesús Martínez Salvador; y el presidente de la junta local de Otea, Ángel Lorenzo, comparten la visión de que para encarar el futuro de ese espacio que se va a recuperar para uso y disfrute de la ciudad hay que tener en cuente de dónde se parte más allá de que haya determinados elementos del pasado industrial de esa parte de El Natahoyo que haya que preservar.

Lorenzo, hijo de empleado de Astilleros del Cantábrico, defiende que el desarrollo de Naval Azul debe preservar «la identidad histórica» y eso incluye a la hostelería que allí se pueda incorporar en la parte de usos terciarios complementarios para las empresas limpias que allí se instalen. El presidente de la junta local de Otea también pidió aprovechar las intervenciones que se van a acometer en los frentes costeros de El Natahoyo (Naval Azul) y El Rinconín (playa verde) para conseguir un espacio que permita reunir a mil comensales en la ciudad. Un déficit para organizar banquetes que, según Lorenzo, pone a Gijón en situación de desventaja a la hora de competir con otras ciudades de nuestro entorno como Oviedo, Santander, La Coruña, Bilbao y San Sebastián. Las administraciones regional y local junto al sector hostelero y hotelero local, también confían en el potencial turístico de Naval Azul para la ciudad. Sobre todo para captar turismo vinculado a los congresos, la náutica y la economía del conocimiento.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, calificó como hito la aprobación del Plan General de 2019, que blindó para usos productivos esos 60.000 metros cuadrados a pie de mar estratégicos para el futuro de Gijón y que excluyó allí los pisos de lujo. También ponderó la compra en 2024 del 60% de los terrenos y la actual redacción del plan especial. Además resaltó el impacto que va a suponer Naval Azul: El centro de Gijón va a girar hacia el oeste y gran parte del futuro de la ciudad pasará por este territorio».

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, discrepó con el edil de Urbanismo gijonés y defendió que «la zona oeste fue durante muchos años centro social e industrial de Gijón y que no hace falta que se desarrolle un nuevo proyecto porque así lo acredita la memoria histórica de Naval Gijón y el Museo del Ferrocarril». «Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Y Gijón lo tiene todo para ser un destino turístico auténtico», añadió. También opinó Martínez que «las grandes transformaciones históricas d e la ciudad ya están hechas y habrá que ver si se hace lo que está ahora mismo sobre el papel».