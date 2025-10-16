El Principado ofrece cooperación «para que cada proyecto sume»

Marcos Moro Gijón Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, fue el encargado de cerrar la jornada en el Acuario Bioparc de Gijón con una llamada a la cooperación entre los distintos actores que impulsan y promueven proyectos de economía azul en Asturias y en Gijón desde la experiencia de que «ninguna administración, empresa o institución puede hacerlo sola». Peláez tendió la mano de la administración regional y se ofreció a través del Gobierno a ser «el catalizador de esa cooperación, uniendo esfuerzos públicos y privados, locales y europeos, para que cada proyecto sume y multiplique». «La economía azul no se construye con discursos, sino con alianzas reales», remarcó.

Peláez destacó en su intervención que todos los rostros de la llamada economía azul, más allá de ideas o enfoques particulares comparten un hilo común: «La convicción de que el mar no es un límite, sino una oportunidad para crecer, innovar y crear empleo de calidad».

Aseguró el consejero que «hablar del mar en Asturias es hacer lo de nuestra historia, porque moldeó nuestro carácter, nos dio industria, cultura y en muchos casos también familia». «Hoy el mar vuelve a ser protagonista porque es una palanca de futuro», resaltó.

En el caso de Gijón señaló que es una ciudad con capacidad para reinventarse que «simboliza la capacidad de mirar al mar con ambición y respeto» y donde la economía azul «ya no es una promesa, sino una realidad» en términos de empleo y facturación anual. El consejero situó en el centro de todo el ecosistema azul gijonés al puerto de El Musel. «Hablamos de algo más que una infraestructura: es una gran plataforma de transformación», enfatizó.

«Su proceso de descarbonización, la electrificación de los muelles, los proyectos en torno al hidrógeno verde o a las energías marina son una muestra clara de cómo una instalación centenaria puede convertirse en símbolo de modernidad y futuro», indicó.

Lenguados de Sea Eight

Al hilo de ese papel central de El Musel en el ecosistema azul de Gijón recordó también la recién inaugurada planta de Sea Eight en sus instalaciones. Una inversión de 55 millones de euros y más de 100 empleos para la cría de lenguados en sistemas de recirculación de agua. «Desde el gobierno del Principado nuestra tarea es facilitar que esas decisiones empresariales se repitan y que Asturias sea un lugar donde invertir sea sinónimo de confianza, estabilidad y atracción de talento», expresó.

También tuvo en su intervención tiempo para elogiar a EL COMERCIO y a su grupo editorial, Vocento, por la organización de la jornada 'Next Spain'. «Una vez más EL COMERCIO demuestra que su papel no se limita a contar lo que ocurre, sino a ayudar a que las cosas ocurran, a promover el debate, a tejer alianzas y mirar hacia adelante», ensalzó. «Ese compromiso con Asturias, con su desarrollo y con su gente, es una forma muy poderosa de ejercer el periodismo y también de hacer región», añadió.