Los problemas de climatización del Piñole obligan al Ayuntamiento de Gijón a hacer una inversión adicional a su reforma

El antiguo Asilo Pola, sede desde 1991 del Museo Piñole, presenta desde hace tiempo problemas en sus sistemas de climatización que hacen necesaria la ... inversión de más de 200.000 euros, independientemente de la reforma que plantea el Ayuntamiento para su transformación en un edificio administrativo destinado a albergar la Oficina de Políticas de Igualdad. «El equipo falla de manera frecuente y hay que estar continuamente llamando a mantenimiento», señalan fuentes del museo. Baste como muestra de este mal funcionamiento la necesidad que tienen los trabajadores del mismo de dejar abierta en los días de más calor una puerta secundaria para ventilar mejor el interior del inmueble, práctica que en un verano especialmente cálido se ha convertido casi en una rutina, aunque siempre manteniendo el cuidado necesario para que la luz exterior no afecte a las condiciones de la exposición.

En 2024 se gastaron más de 3.800 euros en la reparación y sustitución de elementos de un sistema de climatización sobre el que ya el año pasado el área municipal de Cultura advirtió de que presentaba «un importante deterioro». Fue la justificación para aprobar una modificación presupuestaria que permitiera encargar un estudio sobre el estado de este equipo y la posibilidad de renovar sus máquinas. Esta tarea fue adjudicada a Proyectastur Ingeniería, que redactó un proyecto para la sustitución de la bomba de calor y la reforma de la sala técnica en la que se ubica, situada en un espacio externo del museo. «El Ayuntamiento está obligado a que los edificios municipales mantengan en estado óptimo sus instalaciones térmicas, tanto por el bienestar de los trabajadores y ciudadanos que los visitan como por cuestiones de sostenibilidad y ahorro energético. Y en este caso, está además la necesidad de salvaguardar las colecciones artísticas municipales, manteniendo unas condiciones óptimas de temperatura y humedad», recogen los pliegos para estas obras de reforma, que en junio salieron a concurso por 201.000 euros y con un plazo de ejecución de dos meses.

Sin embargo, un día antes de que se cerrara el plazo de presentación de ofertas, tras haber organizado una visita a las instalaciones para las empresas interesadas en el contrato, el Ayuntamiento dejó en suspenso la convocatoria argumentando que «la licitación se apoya en un proyecto que no cumple todos los requerimientos exigibles y una parte sustancial del mismo no es viable en los términos actuales». La decisión se basaba en un informe de Urbanismo que señalaba que el proyecto redactado «no incluye memoria urbanística ni hace referencia al carácter protegido» del edificio, que forma parte del catálogo municipal. Añadía que, además, «propone la legalización de un cuarto técnico sin justificación urbanística ni adecuación a la normativa del Catálogo». Y anunciaba la intención de tramitar una nueva licitación «una vez completado y corregido el proyecto».

Instalación térmica y eléctrica

Hace un mes, el 28 de julio, la Concejalía de Infraestructuras adjudicó a la misma consultora, por 5.400 euros, la redacción de sendos «proyectos específicos de electricidad e instalaciones térmicas para la reforma interior del Museo Piñole para adecuación a uso de oficinas», que se sumarán al proyecto básico de reforma del edificio encargado ya en abril al arquitecto Héctor Argüelles. Esta reforma, que tiene como finalidad el traslado a este edificio de la Oficina de Igualdad, está ahora en el punto de mira pues, como adelantó EL COMERCIO, conllevará el cierre del museo hasta que pueda abrir sus puertas en el nuevo edificio que se prevé construir para él junto al Centro de Arte Tabacalera, si bien a finales de 2026 la colección del pintor quedará expuesta de manera temporal, durante un tiempo aún por definir, en el Palacio de Revillagidedo.

La remodelación del actual Piñole conllevará una inversión de un millón de euros que aún debe ser aprobada por el Ayuntamiento, pues los presupuestos municipales para este año se limitaban a incluir una partida de 30.000 euros para contratar la mencionada asistencia técnica externa.