El Museo Piñole. Arienza

Los problemas de climatización del Piñole obligan al Ayuntamiento de Gijón a hacer una inversión adicional a su reforma

El Consistorio licitó la obra en junio por algo más de 200.000 euros, pero la paró por carencias en el proyecto técnico

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:34

El antiguo Asilo Pola, sede desde 1991 del Museo Piñole, presenta desde hace tiempo problemas en sus sistemas de climatización que hacen necesaria la ... inversión de más de 200.000 euros, independientemente de la reforma que plantea el Ayuntamiento para su transformación en un edificio administrativo destinado a albergar la Oficina de Políticas de Igualdad. «El equipo falla de manera frecuente y hay que estar continuamente llamando a mantenimiento», señalan fuentes del museo. Baste como muestra de este mal funcionamiento la necesidad que tienen los trabajadores del mismo de dejar abierta en los días de más calor una puerta secundaria para ventilar mejor el interior del inmueble, práctica que en un verano especialmente cálido se ha convertido casi en una rutina, aunque siempre manteniendo el cuidado necesario para que la luz exterior no afecte a las condiciones de la exposición.

