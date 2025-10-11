«Hay que hacer caso a los profesores, son más listos que tú» Javier González, antiguo alumno del Codema, consigue el primer Premio Extraordinario de Bachillerato de Asturias

No todo el mundo puede presumir de haber hecho un Bachillerato perfecto. Pero Javier González Sánchez y su media de 10 sí. Sus altas calificaciones en el Codema hicieron que sus profesores le animaran a presentarse a los Premios Extraordinarios de Bachillerato del Principado de Asturias del curso 2024-2025. Y, tras superar tres exámenes de Lengua, Inglés y Matemáticas, el alumno logró la puntuación más alta siendo uno de los seis premiados.

«Fue toda una sorpresa, no me lo creía», admite. Aunque en el momento de ver los resultados de los exámenes «coincidió con el día de la PAU, así que todos los nervios estaban concentrados en la prueba de selectividad», confiesa. Esta semana el acta del Principado ha hecho oficial el premio.

El galardón llega cuando González ya está en la Universidad. Actualmente, cursa el doble grado de Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos en Mieres. «Principalmente, me gusta la arquitectura civil, es lo más parecido que tenemos en Asturias», explica. Y, aunque «es un cambio grande», se lo toma como un nuevo reto.

Disciplina y constancia son palabras que Javier lleva por bandera. «El talento para estudiar ayuda, claro, pero una persona que trabaja todos los días obtiene una gran recompensa», indica. «Además es mucho más gratificante», añade. Pero, ¿qué es lo que le motiva a seguir estudiando? No duda: «Mi objetivo final al estudiar es poder obtener un conocimiento que en el futuro pueda dárselo de alguna forma a los demás y devolvérselo a Asturias», recalca.

A todos los que ahora se encuentren haciendo el Bachillerato, el exalumno del Codema les da un consejo: «Primero cuenta lo mismo que segundo. Hay que esforzarse e ir día a día, si lo hacen bien en primero lo agradecerán cuando llegue segundo». Y uno extra, «hay que hacer caso a los profesores, que son más listos que tú y muchas veces no hay nada que rebatir». De hecho, es a sus profesores de segundo a los que agradece todo su éxito. «No sé que habría sido de mí sin ellos», confiesa.

Javier González ya destacó en sus estudios el año pasado, al conseguir el segundo premio de la Olimpiada Informática de Asturias. Además, continúa en el equipo senior de balonmano del Codema y, el año pasado, como entrenador de balonmano de alevín de los claretianos, consiguió ganar el campeonato de Asturias en dicha categoría.

También tiene afinidad por la música y toca la guitarra. «Es todo un orgullo para el colegio», asegura el director, Aitor Castaño. «Hace de todo, y todo bien», dice orgulloso.

