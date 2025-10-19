Prorrogan la fase de instrucción del crimen de la calle Luanco, en Gijón El juzgado ultima las diligencias de investigación con el acusado de la muerte de Luis Manuel López en libertad por imposibilidad de ser juzgado debido a su estado mental

Olaya Suárez Gijón Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

El juzgado de Instrucción número 1 de Gijón y la fiscalía han acordado la prórroga de la fase de instrucción del procedimiento del crimen de Luis Manuel López, cometido en septiembre de 2024 en un piso compartido de la calle Luanco. Justo cuando se cumple un año del apuñalamiento mortal sufrido por el cántabro de 55 años, la justicia ultima las diligencias de investigación para decretar el sobreseimiento del caso.

El considerado autor del homicidio quedó en libertad el pasado mes de febrero en base a las conclusiones del informe forense sobre la imputabilidad del investigado, que refleja que tiene sus facultades intelectivas y volitivas anuladas. No se celebrará el juicio y queda por determinar si deberá cumplir un internamiento psiquiátrico en un centro especializado.

En la actualidad tiene la obligación de comparecer ante el juzgado tantas veces como sea citado ante la jueza instructora en el transcurso de la fase de instrucción.

El otro hombre detenido por los mismos hechos la noche del crimen también está en libertad, con medidas cautelares de entrega de pasaporte y firma periódica en los juzgados. Pese a que inicialmente la Policía Nacional tuvo indicios de que podría estar involucrado en el violento episodio, en el transcurso de la investigación se habría determinado que no estaría implicado.

El fallecido era originario de Santander, tenía 55 años y varios antecedentes. Estuvo en prisión en varias ocasiones y los meses anteriores a su muerte vivía en una habitación alquilada en un piso en la calle Luanco. Fue la víctima la que llamó a los servicios de emergencia para avisar de que se estaba desangrando. Sufrió cinco cuchilladas y una le afectó al corazón. La Policía Nacional detuvo allí mismo a uno de sus compañeros de piso y días después fue arrestado el individuo considerado autor material. Un mes antes del asesinato ese mismo hombre se había personado la vivienda y amenazó a la víctima con una pistola.