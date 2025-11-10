El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El guardia civil Juan Manuel García López, con voluntarios y voluntarias de Protección Civil, tras las jornadas de formación sobre comunicación no consciente en servicios de emergencia.
Protección Civil de Gijón

La importancia de la comunicación no verbal en situaciones de emergencia

Voluntarios y voluntarias de Protección Civil de Gijón participan en unas jornadas para mejorar su formación para afrontar crisis

E. C.

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:09

El Ayuntamiento de Gijón ha reforzado la formación del equipo de voluntarios y voluntarias de Protección Civil con unas jornadas de dos días sobre ... análisis y aplicación de la comunicación no consciente en servicios de emergencias. El objetivo de las mismas es ofrecer herramientas prácticas que permitan mejorar las intervenciones de las personas voluntarias del servicio en situaciones de crisis, optimizar las respuestas en el campo de la salud, la seguridad y la protección y mejorar la efectividad en la gestión de emergencias mediante el entendimiento de la comunicación no verbal.

