La importancia de la comunicación no verbal en situaciones de emergencia

El guardia civil Juan Manuel García López, con voluntarios y voluntarias de Protección Civil, tras las jornadas de formación sobre comunicación no consciente en servicios de emergencia.

E. C. Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:09

El Ayuntamiento de Gijón ha reforzado la formación del equipo de voluntarios y voluntarias de Protección Civil con unas jornadas de dos días sobre ... análisis y aplicación de la comunicación no consciente en servicios de emergencias. El objetivo de las mismas es ofrecer herramientas prácticas que permitan mejorar las intervenciones de las personas voluntarias del servicio en situaciones de crisis, optimizar las respuestas en el campo de la salud, la seguridad y la protección y mejorar la efectividad en la gestión de emergencias mediante el entendimiento de la comunicación no verbal.

Para ello, contaron con la participación del guardia civil Juan Manuel García López, reconocido experto en comportamiento humano, quien ofreció una ponencia sobre cómo aprender a detectar y utilizar la comunicación no consciente para tomar mejores decisiones ante una situación crítica de emergencia. Con estas nuevas jornadas, la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias da un paso más en su apuesta por la mejora de la formación de los diferentes cuerpos que intervienen a nivel local en la seguridad ciudadana, tras el refuerzo formativo del equipo de Salvamento durante las dos últimas temporadas.

