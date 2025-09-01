«El Sáhara Occidental sigue siendo la última colonia de África» Cerca de un centenar de personas recorrieron el Muro para exigir que el pueblo saharaui decida su futuro mediante un referéndum

María Agra Gijón Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:56

«España patrocina, Marruecos asesina. ¡El Sáhara Occidental sigue esperando su libertad e independencia!». Han pasado 45 años desde que llegaron los primeros 100 niños saharauis a España, con motivo del programa Vacaciones en Paz, para conocer un verano lejos de los campamentos de la ciudad argelina de Tinduf, donde vive la población refugiada saharaui desde que Marruecos invadió su tierra en 1975.

Cincuenta años y dos generaciones después, la situación no ha cambiado y siguen reivindicando la mismo: el «efectivo ejercicio» del pueblo saharaui a decidir su futuro mediante un referéndum de autodeterminación. Bajo esta premisa se manifestaron ayer cerca de un centenar de personas en Gijón, entre ellas muchos niños saharahuis que participan en el programa Vacaciones en Paz –coincidiendo con el último fin de semana de su estancia en Asturias–, en una marcha que comenzó en el puente del río Piles y recorrió el Muro hasta terminar en el Náutico.

«No queremos que llegue una tercera generación en condición de refugiados. Nuestro objetivo es visitarles, más pronto que tarde, en un Sáhara Occidental libre e independiente», reclamó Valentina Barrial, secretaria de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharui. «Su estancia es un recordatorio de la insoportable injusticia que sufren debido al incumplimiento de las resoluciones de la ONU, que exigen su descolonización mediante un referéndum de autodeterminación», abundó.

Inacción y complicidad

La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) denunció a través de un manifiesto «la complicidad de empresas y autoridades españolas en el saqueo de los recursos naturales del Sáhara, contraviniendo el derecho internacional y en claro desacato a lo establecido en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Por ello, recordaron al Gobierno español que su reconocimiento del Estado Palestino «es una oportunidad histórica para establecer una política exterior coherente», basada en el respeto del derecho internacional. «¡Seguiremos alzando la voz hasta que la justicia se haga realidad!», remarcaron los manifestantes.