¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La portavoz municipal socialista, Carmen Eva Pérez. E. C.

El PSOE critica que Foro «busque fuera a los enemigos de Gijón» por la pérdida de los fondos para Cimavilla

La portavoz socialista Carmen Eva Pérez, pide la comparecencia en comisión de Jaime Fernández-Paíno, al que acusa de «difamar» al Principado

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:52

Comenta

La portavoz municipal socialista, Carmen Eva Pérez, anunció que su grupo pedirá la comparecencia ante la comisión de Hacienda del director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, para dar cuenta sobre la pérdida de los fondos Feder solicitados por Gijón para el Plan Cimavilla 2030. En la resolución provisional publicada el 1 de octubre, aún abierta a alegaciones, la ciudad quedó excluida del reparto de fondos por «puntuación insuficiente» y el presupuesto disponible para Asturias se repartió entre los proyectos presentados por Oviedo (8,4 millones), Avilés (5,3) y Siero (5,2). «Ya en otra comisión preguntamos por qué se había elegido este proceso, cuando no estaba claro que el proyecto cumpliera una serie de requisitos socioeconómicos. Y es necesario poner sobre la mesa otras cuestiones, como que se aprobó en una junta de gobierno urgente celebrada el día antes del cierre de la convocatoria y a la que no asistió la alcaldesa, que es la competente en esta materia», señaló.

La concejala confió en que en esa comparecencia Fernández-Paíno informe sobre las alegaciones que se van a presentar para intentar lograr ese dinero «y explique por qué mintió, tratando de difamar y ensombrecer al Principado, sobre el papel del Gobierno autonómico en una convocatoria que, como ha explicado el consejero de Hacienda, valoraban técnicos de diferentes ministerios y técnicos comunitarios». Acusó a este respecto al director de Alcaldía de «buscar enemigos fuera, cuando el peor enemigo de Gijón es su actual gobierno municipal».

