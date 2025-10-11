El Ayuntamiento de Gijón ve «oscurantismo» en el reparto de fondos Feder que excluyó a Cimavilla

«Por supuesto, este Ayuntamiento va a presentar alegaciones. Pero los gijoneses deben saber las cartas con las que juega la ciudad. Y siempre que ... por parte de otra administración pública ha habido opacidad u oscurantismo, Gijón ha salido perdiendo». El director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, criticó ayer la falta de información sobre los motivos por los que Gijón ha quedado excluida del reparto de fondos de la senda financiera Feder para planes de actuación integrados, convocatoria en la que el Ayuntamiento aspiraba a obtener hasta 12 millones de euros para el plan Cimavilla 2030. y señaló que una semana después de que se publicara la resolución provisional, en la que el dinero reservado para Asturias se repartía entre Oviedo (8,4 millones), Avilés (5,3 millones) y Siero (5,2 millones), «ni siquiera sabemos la puntuación obtenida por nuestro proyecto», que es el único argumento («puntuación insuficiente») que recoge el listado publicado por el Ministerio de Hacienda.

Fernández-Paíno lamentó que, mientras corre el plazo para alegar antes de la resolución definitiva –eran diez días hábiles, de los que ya se han cumplido cinco–, «no nos aportan las razones para no habernos dado la ayuda, a pesar de que haberlas pedido formalmente ya dos veces» y añadió que «utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para intentar recabar esa información tanto de la administración central como la autonómica». Remarcó de hecho que «queremos saber el papel que ha jugado el Principado en este reparto», toda vez que la convocatoria contemplaba «la presencia de un representante de cada comunidad autónoma en la comisión de valoración». Anunció que, entre los pasos previstos, «requeriremos información sobre quién era el de Asturias».

El director general de Alcaldía, que recordó que es la tercera vez que Gijón queda excluida de este tipo de ayudas para estrategias de desarrollo urbano tras haber quedado en su momento fuera de los denominados fondos Edusi, señaló que en otros territorios «homologables a Asturias» el dinero disponible se repartió entre todas las grandes ciudades, sin excluir a ninguna de ellas. Y puso el ejemplo de Canarias –donde Las Palmas, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife recibieron 12,1 millones cada una– y Galicia –con 8,7 millones para cada una de sus principales urbes: Vigo, La Coruña, Santiago, Orense, Lugo, Pontevedra y Orense–. «La orden ministerial que regula estas ayudas establece criterios de equilibrio territorial, lo que no cuadra con que la ciudad más poblada de Asturias haya quedado excluida del reparto», reprochó. Añadió a sus críticas la escasa financiación reservada para Asturias (18,6 millones) en este convocatoria en comparación con otras comunidades autónomas de la misma categoría (región en transición) y de población similar, como Murcia (71,3).

Local para mayores

Con independencia de lo que ocurra con el reparto definitivo de estas ayudas, Fernández-Paíno reiteró «el compromiso del Ayuntamiento de que se ejecutarán las inversiones que estaban previstas en este plan para Cimavilla, aunque quizá tardemos más», y recordó que ya hay partidas en los presupuestos de 2026, como 2,5 millones para iniciar las obras de Tabacalera y 50.000 euros para la adecuación de un local como centro para mayores.