Jaime Fernández-Paíno, tras su comparecencia para hablar sobre los fondos Feder. Paloma Ucha

El Ayuntamiento de Gijón ve «oscurantismo» en el reparto de fondos Feder que excluyó a Cimavilla

«Queremos saber qué papel jugó el Principado, y una semana después ni siquiera nos han dicho nuestra puntuación», critica el gobierno local

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:15

Comenta

«Por supuesto, este Ayuntamiento va a presentar alegaciones. Pero los gijoneses deben saber las cartas con las que juega la ciudad. Y siempre que ... por parte de otra administración pública ha habido opacidad u oscurantismo, Gijón ha salido perdiendo». El director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, criticó ayer la falta de información sobre los motivos por los que Gijón ha quedado excluida del reparto de fondos de la senda financiera Feder para planes de actuación integrados, convocatoria en la que el Ayuntamiento aspiraba a obtener hasta 12 millones de euros para el plan Cimavilla 2030. y señaló que una semana después de que se publicara la resolución provisional, en la que el dinero reservado para Asturias se repartía entre Oviedo (8,4 millones), Avilés (5,3 millones) y Siero (5,2 millones), «ni siquiera sabemos la puntuación obtenida por nuestro proyecto», que es el único argumento («puntuación insuficiente») que recoge el listado publicado por el Ministerio de Hacienda.

