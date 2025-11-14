El PSOE envía al Principado un listado de nueve parcelas municipales para construir 312 viviendas públicas en Gijón «Si este gobierno de fracaso no actúa para dar respuesta al problema, haremos nosotros el trabajo desde la oposición», justifica Monchu García

Marcos Moro Gijón Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:29

Un día después de que la Consejería de Vivienda del Principado formalizase por carta su petición de suelo municipal en Gijón para construir 300 viviendas públicas, el PSOE movió ficha este viernes con el envío a la administración regional de un listado con el patrimonio del Ayuntamiento que podría movilizarse para edificar 312 pisos en régimen de alquiler asequible.

El secretario general de los socialistas gijoneses, Monchu García, acompañado el concejal Tino Vaquero, justificó desde la Casa del Pueblo esta forma de proceder: «Si este gobierno de fracaso no actúa para dar respuesta al problema y sigue buscando excusas y culpables, seremos nosotros los que hagamos el trabajo desde la oposición».

García y Tino Vaquero explicaron que el listado remitido al Principado incluye cinco fincas residenciales y cuatro parcelas dotacionales repartidas por toda la ciudad que los socialistas recogieron en su Plan 1000V y cuyo desarrollo urbanístico no compromete a otras infraestructuras. «El ofrecimiento del Principado está sobre la mesa con la consigna de querer avanzar con rapidez. Nosotros ya tenemos identificadas nueve parcelas donde se podría construir las 300 viviendas que propone la consejería», expuso el dirigente socialista local. «Los caprichos de la alcaldesa y sus negocios con las promotoras en el fallido Plan Llave nos están llevando a la ruina, a convertirnos en una ciudad que se está quedando atrás y que juega con las preocupaciones de los vecinos», recriminó.

Los suelos disponibles referenciados por el PSOE gijonés están ubicados en Ceares-Viesques, Coto-Viesques, Roces, La Camocha, entorno del Rick's, Lauredal, Nuevo Gijón y Tremañes. «Fuimos el primer partido en Gijón que presentó un plan y ofreció un pacto social a las demás fuerzas políticas para movilizar suelo público municipal y ponerlo a disposición de los más jóvenes y clases trabajadoras, pero Moriyón pervirtió esa idea y cogió sin ningún rubor parte de esas fincas residenciales para entregárselas a promotores privados», criticó Vaquero.

Reunión de USO

Por otra parte, Monchu García se reunió este viernes también con la nueva ejecutiva de la Federación de Industria de USO, encabezada por Felipe Carlón, para abordar conjuntamente los principales retos que afronta el sector industrial en el municipio y la siniestralidad laboral, entre otros asuntos.