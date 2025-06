El PSOE de Gijón critica la ausencia de fondos para pagar las ayudas a la rehabilitación de fachadas aún pendientes

El concejal socialista Ramón Tuero criticó la ausencia de partidas para el pago de ayudas a fachadas en la propuesta de modificación presupuestaria que el ... gobierno municipal llevará al próximo Pleno con cargo al remanente de tesorería. «Lo que Foro y el concejal de Urbanismo habían anunciado como una prioridad, una vez más queda relegado al cajón en el que siempre guardan sus palabras», lamentó el edil, quien acusó al gobierno de «incumplir sus compromisos». Tuero recordó que «aún quedan por pagar 13,5 millones de euros que corresponden a 171 expedientes. El año pasado dedicaron a ello solo 320.000 euros y si pretenden dejarlo todo pagado en 2027, las cuentas no salen».

El concejal socialista también reprochó que no se incluyan fondos en esta modificación para comprar la finca de la Isla e incorporarla al Jardín Botánico. El edil del PSOE gijonés lamenta que en ese mismo cajón está el compromiso de compra de la finca de La Isla para incorporarla al Jardín Botánico Atlántico. «Ya advertimos cuando se presentó el presupuesto y formulamos nuestras enmiendas que si no movilizan casi dos millones de euros para la adquisición de esta finca se perderá una oportunidad única. Pero aún así, tampoco lo recogen ahora en las inversiones con cargo al remanente», lamentó. En opinión del PSOE, de este modo el gobierno local «renuncia a apostar por un equipamiento de referencia como es el Jardín Botánico, algo que ya ocurrió cuando Carmen Moriyón alcanzó el poder por primera vez y no contrató la obra para construir el Centro de Experimentación Botánica». En este sentido, Tuero acusó a los responsables municipales de «utilizar el Jardín Botánico como escenario festivo, pero olvidándose de fomentar su labor científica e investigadora».