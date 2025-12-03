El PSOE carga contra Foro por no apoyar los presupuestos que «financiarán 300 viviendas en Gijón»

El PSOE de Gijón puso de manifiesto este miércoles el contraste entre el principio de acuerdo alcanzado el martes entre la alcaldesa de Gijón ... , Carmen Moriyón, y el consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, para la cesión de suelo municipal que permita la construcción de 300 pisos públicos destinados al alquiler asequible, y el anuncio del portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, de que rechazará con su voto los presupuestos regionales en el parlamento autonómico.

«En el colmo del absurdo y la incoherencia como partido, el señor Pumares anuncia su falta de apoyo en la Junta General y critica duramente unos presupuestos con 187 millones en vivienda que son los que van a permitir precisamente llevar a cabo este proyecto para 300 viviendas que ahora facilitan desde el Consistorio», criticó el concejal socialista Tino Vaquero, que dio por bienvenido el cambio de postura municipal.

«Moriyón ha vuelto a rectificar», dijo. «Ha acabado cediendo en ese pulso que mantenían con nosotros y con el Gobierno del Principado y no podía ser de otro modo, era un pulso que no podían sostener por mucho tiempo. Ya dijimos que resultaba absurdo que si alguien venía a hacerte 300 viviendas con su dinero, en este caso el Principado, a cambio únicamente de cederles suelo municipal, nadie en su sano juicio puede decir que no y así ha sido finalmente», argumentó, tras recordar el voto negativo del gobierno local a la propuesta que el PSOE llevó al Pleno de septiembre reclamando la cesión de suelo al Principado.

«Además, no podía ser que Gijón fuese el único municipio de Asturias que no firmase un acuerdo con el Principado y que quedara atrás en la ejecución de viviendas públicas para los ciudadanos», aseguró Vaquero, que también criticó «las disculpas evasivas del señor Martínez Salvador durante estos días», que calificó como «hilarantes» por reclamar «garantías y compromisos por escrito». «¿Acaso pensaba que un acuerdo para ceder suelo público iba a ser de carácter verbal y que estaba negociando con cualquiera? Era el Principado de Asturias quien estaba picando a la puerta del Ayuntamiento», matizó.

«Esto sólo evidencia la incapacidad y la ineficacia absoluta de un Gobierno perdido», abundó el edil socialista, agradeció «la rectificación por el bien de los vecinos de Gijón». Aventuró también que «como antes rectificaron con el 'solarón', con la nave de Flex, con el Albergue Covadonga y como harán seguramente y lo veremos aquí al final del mandato, con otros temas que están encima de la mesa».

Tino Vaquero reclamó al gobierno local que «dejen aparcado de inmediato su fracasado Plan Llave» y pidió que «sean especialmente cuidadosos a la hora de elegir los suelos, que acierten con la elección y que sean conscientes de la tremenda importancia y el valor que tiene el patrimonio de suelo público del Ayuntamiento de Gijón, que es un tesoro de un valor incalculable para afrontar la mayor crisis de vivienda que tiene este país y esta ciudad y que no lo malvendan como pretendían hacer con el Plan Llave». «El suelo público no se puede entregar para negocio de unos pocos», remarcó.

El concejal socialista aprovechó para defender «el compromiso del gobierno de Adrián Barbón y del de Pedro Sánchez con la vivienda». «Se ha multiplicado por ocho la inversión respecto a la de la legislatura de Rajoy y triplicando la inversión en el nuevo Plan Estatal», aseguró Vaquero. «En Gijón, volveremos a tender la mano a nivel local a la señora alcaldesa y a su equipo para suscribir un pacto social por la vivienda. Ya lo rechazaron en el Debate sobre el Estado del Municipio del año pasado, pero volveremos a ponerlo encima de la mesa. No les vendría mal un poco de humildad», añadió el concejal.

Por último, ha querido hacer hincapié en la inminente declaración de zonas tensionadas, que traerá consigo ayudas adicionales del gobierno de España para implementar medidas correctoras que incidan directamente en la oferta de vivienda. «El verdadero tesoro para llevar a cabo todas estas medidas es el suelo público municipal, que no se puede entregar a entidades privadas para negocio de unos pocos. La declaración de zonas tensionadas llevará consigo, además, que todos los suelos dotacionales de la ciudad, salvo cumplida justificación de otros usos necesarios, deberán destinarse a vivienda. No cabe desperdiciar, por tanto, suelo público», concluyó Tino Vaquero.