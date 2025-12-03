El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, Tino Vaquero, este miércoles, en la sala de prensa del Consistorio. E. C.

El PSOE carga contra Foro por no apoyar los presupuestos que «financiarán 300 viviendas en Gijón»

El concejal socialista Tino Vaquero evidencia «la incapacidad y la ineficacia absoluta de un Gobierno perdido», tras el principio de acuerdo de la alcaldesa y el consejero de Vivienda

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:17

Comenta

El PSOE de Gijón puso de manifiesto este miércoles el contraste entre el principio de acuerdo alcanzado el martes entre la alcaldesa de Gijón ... , Carmen Moriyón, y el consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, para la cesión de suelo municipal que permita la construcción de 300 pisos públicos destinados al alquiler asequible, y el anuncio del portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, de que rechazará con su voto los presupuestos regionales en el parlamento autonómico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  5. 5

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  6. 6 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  7. 7 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal
  8. 8 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga
  9. 9 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  10. 10 Las tres mejores pizzas de Asturias están en Gijón y Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PSOE carga contra Foro por no apoyar los presupuestos que «financiarán 300 viviendas en Gijón»

El PSOE carga contra Foro por no apoyar los presupuestos que «financiarán 300 viviendas en Gijón»