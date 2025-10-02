El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Instalaciones del albergue de animales municipal, en la parroquia de Serín. Juan Carlos Román

El PSOE de Gijón reclama explicaciones sobre la nueva gestión del albergue de animales municipal

La concejala socialista María Caunedo llevará al Pleno un ruego para pedir una convocatoria extraordinaria del Consejo Sectorial de Salud y Bienestar Animal

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:49

Comenta

El PSOE reclamará en el Pleno de la próxima semana al concejal de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, la convocatoria extraordinaria del Consejo Sectorial ... de Salud y Bienestar Animal para informar sobre el cambio de gestión en el albergue de animales municipal, así como el estado del proyecto de ampliación.

