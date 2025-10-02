El PSOE de Gijón reclama explicaciones sobre la nueva gestión del albergue de animales municipal

El PSOE reclamará en el Pleno de la próxima semana al concejal de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, la convocatoria extraordinaria del Consejo Sectorial ... de Salud y Bienestar Animal para informar sobre el cambio de gestión en el albergue de animales municipal, así como el estado del proyecto de ampliación.

La concejala socialista María Caunedo justificó este petición tras la adjudicación del servicio de gestión del albergue a la Fundación Protectora de Animales del Principado, a través de un contrato formalizado el 9 de septiembre, en el que «entre los aspectos a valorar, además de la reducción de tiempos de respuesta o la formación, se incluye como criterio subjetivo la presentación de una memoria de organización y explotación del servicio con especial referencia a las prestaciones del contenido veterinario».

«sta memoria técnica supone nada más y nada menos que el 40% de la puntuación total y se valora de forma subjetiva, por lo que consideramos que son conceptos que han de ser resueltos por el concejal en dicho consejo, ya que es el máximo órgano consultivo y de seguimiento de la acción de gobierno como ejercicio de transparencia municipal», argumentó Caunedo.

La edil señaló que también reclamarán información sobre «la anunciada ampliación del actual albergue, prevista en una finca de casi 5.000 metros cuadrados situada enfrente del actual centro». «Resulta necesario aclarar en qué condiciones se llevará a cabo dicha ampliación, cómo avanzan las negociaciones con Cogersa, que es la propietaria de la finca, así como los servicios y la dotación económica destinada para este proyecto», argumentó la socialista.

«Desde el PSOE consideramos que todas estas incógnitas deben de ser resueltas lo antes posible ante los miembros del Consejo Sectorial de Bienestar y Salud Animal en una reunión extraordinaria que creemos que debe de ser convocado lo antes posible», remató.