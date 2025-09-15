El PSOE de Gijón rechaza llevar Igualdad al Piñole y pide estudiar si es viable usar la Casa Rosada Acusa al gobierno local de separar las oficinas municipales del resto de elementos de la Casa de Encuentro y también plantea como alternativa negociar la cesión de espacios en Prendes Pando

Iván Villar Gijón Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

La portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Eva Pérez, pide al gobierno local de Gijón «que no utilice el pretexto del traslado al actual ... Museo Piñole para separar la Oficina de Políticas de Igualdad del resto de entidades, servicios y elementos que componen la Casa de Encuentro de las Mujeres». La edil recordó la necesidad de contar con espacios para las asociaciones y para el propio Consejo de Mujeres, destacando que «el trabajo compartido entre estas asociaciones y el consejo y los servicios municipales ha permitido desarrollar en Gijón políticas innovadoras y una cultura feminista. Y separarlos iría en menoscabo de estas alianzas». Remarcó además que el compromiso adquirido por Carmen Moriyón ya en su anterior etapa como alcaldesa para ofrecer «un espacio apropiado, céntrico y bien comunicado» era la reubicación de la Casa de Encuentro en su conjunto, lo que no ve posible en un espacio con las dimensiones del Piñole, donde señala que solo tendrían cabida las oficinas municipales.

Por ello, en la próxima comisión de Hacienda presentará un ruego en el que solicita encargar «un estudio técnico riguroso para reubicar la Casa de Encuentro en la Casa Rosada», una de las ubicaciones propuestas en 2016 por la propia Moriyón «tras haber renunciado a las posibilidades de llevarla al Colegio Cabrales, la Escuela de Comercio o el propio Museo Piñole». En caso de que no fuera posible, plantea «negociar su traslado a los antiguos juzgados de Prendes Pando», criticando que «el Ayuntamiento renunciara al uso de la totalidad de ese edificio sin un informe riguroso y argumentando tan solo una estimación de costes hecha a tanto alzado». Aboga por «sentarse con el Principado para pedirle los metros cuadrados que considere necesario». La alcaldesa, en una entrevista en Onda Cero, recordó que el Ayuntamiento está a disposición del Principado para «cualquier novedad» que le quiera trasladar sobre Prendes Pando, aunque insistió en que su reforma costaría 15 millones de euros «y antes de invertir en inmuebles de otras administraciones tenemos edificios que sí son nuestros y con los que tenemos que ponernos, como la sede de la Policía Local que va a quedar vacía y el edificio de la Fundación Metal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión