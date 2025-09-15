El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez. E. C.

El PSOE de Gijón rechaza llevar Igualdad al Piñole y pide estudiar si es viable usar la Casa Rosada

Acusa al gobierno local de separar las oficinas municipales del resto de elementos de la Casa de Encuentro y también plantea como alternativa negociar la cesión de espacios en Prendes Pando

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11

La portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Eva Pérez, pide al gobierno local de Gijón «que no utilice el pretexto del traslado al actual ... Museo Piñole para separar la Oficina de Políticas de Igualdad del resto de entidades, servicios y elementos que componen la Casa de Encuentro de las Mujeres». La edil recordó la necesidad de contar con espacios para las asociaciones y para el propio Consejo de Mujeres, destacando que «el trabajo compartido entre estas asociaciones y el consejo y los servicios municipales ha permitido desarrollar en Gijón políticas innovadoras y una cultura feminista. Y separarlos iría en menoscabo de estas alianzas». Remarcó además que el compromiso adquirido por Carmen Moriyón ya en su anterior etapa como alcaldesa para ofrecer «un espacio apropiado, céntrico y bien comunicado» era la reubicación de la Casa de Encuentro en su conjunto, lo que no ve posible en un espacio con las dimensiones del Piñole, donde señala que solo tendrían cabida las oficinas municipales.

