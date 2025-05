El PSOE insta a extender la recogida separada de poda y siega a toda la zona rural de Gijón

María Agra Gijón Viernes, 2 de mayo 2025, 19:22 Comenta Compartir

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Ramón Tuero, conminó al Gobierno local a que se extienda la recogida separada de poda y siega a todas las parroquias rurales del concejo. En este sentido, mostró su rechazo a la propuesta del Gobierno local de limitar el nuevo plan de recogida suscrito con Emulsa a cuatro parroquias: Castiello, Caldones, Deva y Lavandera, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

Para los socialistas, esta propuesta es «insuficiente», a lo que recordó que se hizo ya una experiencia piloto con un resultado «excepcional» en 2021, de la mano del anterior Gobierno de PSOE-IU. Sobre ello explicó que se recogieron entonces 260 toneladas para su reciclaje en compost, con un 100% de residuo vegetal en los contenedores con cerradura y un 95% en los que estaban abiertos. Unas cifras que ha calificado de «muy buenas».

«Ahora no cabe quedarse a medias porque ya no cabe probar nada, insisto, ya no es una experiencia piloto y no valen medias tintas», recalcó el concejal socialista.

A este respecto, incidió en que Foro y PP rechazaron en un inicio subir impuestos, lo que, a su juicio, permitiría haber desarrollado el programa, «para aplicar después la misma subida y ofrecer los servicios a la ciudadanía incompletos».

Temas

EMULSA

Castiello

Deva