El PSOE salva el cese de los directivos de Divertia con el cambio de voto de Otea Reunión del nuevo consejo de administración de Divertia presidido por el concejal Alberto Ferrao en la Casa de la Palmera. / JUAN CARLOS TUERO La oposición bloqueó los despidos con el apoyo del consejero de los hosteleros, que se alineó con el gobierno local tras un receso de 10 minutos MARCOS MORO GIJÓN. Miércoles, 31 julio 2019, 01:45

El nuevo equipo de gobierno municipal socialista se encontró ayer más resistencias e incomodidades de las que esperaba durante la constitución del nuevo consejo de administración de Divertia y el arranque de la hoja de ruta que tiene trazada para disolver la sociedad creada por Foro en 2014 devolviendo el Botánico a Medio Ambiente y Turismo a la concejalía de Promoción Económica.

La oposición en bloque (Ciudadanos, Foro, Podemos, PP y Vox) con el apoyo del consejero de los hosteleros (Otea), Ricardo Álvarez, bloqueó en un primer momento los despidos del gerente de Divertia, Jorge González-Palacios, y de la adjunta a la gerencia y directora del Teatro Jovellanos, Teresa Sánchez.

Las abstenciones de cinco consejeros (cuatro de carácter político -Ana Isabel Menéndez, Yolanda González Huergo, Juan Mariano Carnicero y Alejandro Cueto-Felgueroso- y el de Otea) sumadas al voto en contra de Foro (Jesús Martínez Salvador) generaron un problema en un consejo de administración donde las decisiones deben adoptarse por mayoría absoluta. La postura de seis consejeros neutralizó los seis votos a favor de los consejeros del PSOE (Alberto Ferrao, Miguel Barrero y Carmen Veiga), IU (Emilia Vázquez, la Cámara de Comercio (Pedro López Ferrer) y las entidades culturales (Marcelino Martínez González, 'Santi').

Entre los argumentos que se esgrimieron para bloquear momentáneamente las destituciones hubo varios coincidentes. Si bien la mayoría reconoció la potestad que tiene el nuevo equipo de gobierno para relevar a personas nombradas por Foro y recomponer la estructura directiva de Divertia con personal de su confianza, todos aquellos que no votaron a favor del relevo cuestionaron los tiempos y las formas para llevar a cabo este proceso. De hecho, calificaron de «grave error» descabezar la sociedad municipal que se encarga de los Festejos a las puertas de la Semana Grande.

También se criticó la decisión del presidente, el edil de Educación y Cultura Alberto Ferrao, de no separar las votaciones de los dos ceses. Varios consejeros de la oposición intentaron hacerle ver sin éxito que «no se puede meter en el mismo saco» a Teresa Sánchez, significada políticamente en Foro y que concurrió en la lista municipal de este partido, y a Jorge González-Palacios, un profesional independiente que fue seleccionado por sus aptitudes en un proceso de convocatoria pública del puesto entre 52 aspirantes.

También se puso de relieve desde la oposición la «valía personal y profesional» de los dos directivos destituidos al margen de discrepancias concretas en el pasado. El consejero del PP, Juan Mariano Carnicero, también aludió a aspectos de protección del empleo para oponerse a la sustitución de González-Palacios.

Finalmente la consejera de Ciudadanos, la también edil Ana Isabel Menéndez, solicitó al nuevo presidente de la sociedad un receso de diez minutos para intentar desatascar la situación. Alegó que «el clima no era el propicio para seguir debatiendo» en la sala de reuniones de la Casa de la Palma, ya que las posturas parecían irreconciliables.

La cosa cambió tras el intermedio o pausa de la incómoda reunión. Ricardo Álvarez, que con su asiento además de a Otea también representa a la Unión de Comerciantes y al Club de Turismo de Negocios, cambió el sentido de su voto y se alineó con las tesis del gobierno municipal consumando así la destitución de los directivos, que no estuvieron presentes en la Casa de la Palmera. Asegura el representante de los hosteleros que consejeros que están en Divertia para dar voz al mundo empresarial le «convencieron» con «una exposición razonada» de que «hiciera algo para no prolongar la agonía» sobre un relevo que no tenía vuelta atrás. Además tras el receso Ferrao también garantizó a los miembros del consejo que no había vacío en la dirección de Divertia durante las semanas turísticamente más importantes del año para Gijón.

Convocatoria de los relevos

Por parte de la nueva presidencia de Divertia también se informó a los consejeros de la inminente publicación de las bases de la convocatoria para contratar a los sustitutos de los dos directivos destituidos. Los puestos de director-gerente y adjunto a la gerencia. El primero lleva aparejadas unas retribuciones anuales brutas de 58.000 euros al año y el segundo de 47.000 euros al año. El perfil del nuevo gerente está más orientado a la gestión cultural y a los festejos, lo que parece a medida de la exedil Lara Martínez, y el del adjunto a la gerencia está más enfocado hacia el turismo.

Además los consejeros votaron a favor de dotar al presidente de Divertia de nuevos poderes de forma provisional hasta que se cubran las dos plazas vacantes.