Imagen de la bahía de San Lorenzo, un día de temporal. Arnaldo García

El Puerto de Gijón adjudica a la canaria Elittoral el estudio de seguimiento de muelles, diques y playas

Incluye la medición de los arenales de San Lorenzo, Poniente, El Arbeyal y Xivares

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:59

La Autoridad Portuaria de Gijón ha adjudicado a la consultora canaria Elittoral Estudios de Ingeniería Costera y Oceanográfica el contrato para una campaña de toma de datos topo-batimétricos para seguimiento de playas, muelles y diques. La empresa adjudicataria presentó una oferta económica de 31.581 euros, 14.000 euros por debajo del presupuesto base de licitación.

Elittoral se encargará del reconocimiento barimétrico que el Puerto está obligado a hacer cadas cuatro años, según su plan de inspección de infraestructuras, para garantizar los calados en atraques y zonas navegables, así como documentar, analizar y hacer el seguimiento de posibles erosiones, descalces, inestabilidades o inicios de avería de las principales infraestructuras portuarias. Del mismo modo, se hará un seguimiento de la morfodinámica costera en el área de influencia del Puerto de Gijón, que incluye las playas de San Lorenzo, Xivares, El Arbeyal y Poniente, así como zonas dragadas.

