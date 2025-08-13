El Puerto de Gijón comprará dos nuevas pasarelas de embarque por el incremento de cruceros

El aumento de tráfico de cruceros que experimenta el Puerto de Gijón en los últimos años y especialmente en este ejercicio 2025, en el ... que se alcanzará la cifra récord de 36 escalas, ha obligado a la Autoridad Portuaria a sacar a licitación el contrato de suministro de pasarelas para embarque y desembarque de pasajeros.

Este crecimiento del número de cruceros es también proporcional al tamaño de los barcos que arriban a El Musel, con esloras cada vez más grandes y, con ello, un mayor número de pasajeros, que en cada escala abandonan la embarcación para realizar visitas y excursiones, tanto en la ciudad como por otros puntos de Asturias.

En estos momentos, una de las pasarelas de las que dispone El Musel, adquirida en 2016, ya tuvo que ser reparada a consecuencia de algún golpe o por un mal uso sufrido en la manipulación de la operativa de colocación. En 2021, el Puerto adquirió otra escala de similares características a la anterior, pero reforzada en la barandilla.

El incremento del tráfico de cruceros en El Musel volverá a dar otro salto importante en 2026, en el que se pasará de las 36 de este ejercicio a las 45 previstas ya para el que viene, en las que por el mayor tamaño de los barcos muchos requieren de la necesidad de colocar dos pasarelas.

Por ello, la Autoridad Portuaria se ha visto en la necesidad de tener disponibilidad de escalas que den servicio a los atraques, con la previsión de que, debido a la complejidad del manejo de las mismas, se evite prescindir de alguna de ellas en caso de que pueda quedar inservible por algún golpe o circunstancia. El Puerto carece en este momento de pasarelas suficientes para dar servicio a algunos cruceros que, en varias ocasiones, atracarán simultáneamente en distintos muelles de El Musel. Por tanto, ha licitado la compra de dos unidades de escalas reforzadas a través de un contrato de suministro y procedimiento simplificado, con un presupuesto base de licitación con IVA de 51.116,45 euros. El plazo de presentación de ofertas finalizará el próximo 27 de agosto.