El MSC Virtuosa, de 331 metros de eslora, el pasado 24 de julio en el puerto de El Musel J. M. Pardo

El Puerto de Gijón comprará dos nuevas pasarelas de embarque por el incremento de cruceros

El tráfico de cruceros aumentará de las 36 escalas de este año a las 45 ya previstas para 2026

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:25

El aumento de tráfico de cruceros que experimenta el Puerto de Gijón en los últimos años y especialmente en este ejercicio 2025, en el ... que se alcanzará la cifra récord de 36 escalas, ha obligado a la Autoridad Portuaria a sacar a licitación el contrato de suministro de pasarelas para embarque y desembarque de pasajeros.

