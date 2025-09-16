El Puerto de Gijón impulsa a los clubes deportivos de la zona oeste en pleno debate por el suelo de Jove

Iván Villar Gijón Martes, 16 de septiembre 2025, 08:19 Comenta Compartir

La Autoridad Portuaria de Gijón prometió hace unos meses, en una reunión de su presidenta, Nieves Roqueñí, con varios clubes deportivos de la zona oeste, «explorar fórmulas de colaboración» con estas entidades para apoyar su actividad y reforzar de este modo la relación de El Musel con su entorno más próximo. Y la primera acción efectiva ya tiene fecha. Será el sábado 27 de septiembre en la playa de El Arbeyal, con una jornada lúdico-deportiva que llevará el nombre de 'Oeste en juego' y que la Autoridad Portuaria organiza junto a la asociación de nueva creación que aglutina a clubes el Calzada Rugby, Baloncesto L'Arbeyal, Balonmano La Calzada, Telecable Hockey, Voleibol La Calzada y Rítmica Galaica. Desde las 10 hasta las 14 horas habrá música, talleres, exhibiciones deportivas, sorteos, zumba y otras actividades que pretenden reunir más de un millar de participantes.

El objetivo de esta jornada es, por un lado, dar visibilidad a unos clubes que han optado por asociarse dada la existencia de demandas comunes como la necesidad de espacios de entrenamiento y competición en la zona oeste de la ciudad. Y por otro, ahondar en la intención del Puerto de ofrecer una mayor imagen de la que tenía hasta ahora de compromiso con la ciudad, y en este caso con su entorno más próximo.

La presentación de 'Oeste en juego', que tendrá lugar este martes en las instalaciones del Club Natación Santa Olaya con la presencia de la propia Roqueñí, llega además en pleno debate sobre el futuro de las antiguas instalaciones deportivas del Puerto en la calle Francisco Eiriz. Tras la aprobación por unanimidad en el Pleno de una iniciativa instando al Ayuntamiento a negociar su adquisición, la alcaldesa remitió una carta a Roqueñí instándola a fijar unas bases para ello, toda vez que el gobierno local rechaza pagar los 1,6 millones en los que está tasado el suelo. «Que hayamos empezado con mal pie por Naval Gijón no quiere decir que ahora no podamos sentarnos y negociar sosegadamente para ver a qué acuerdo se puede llegar», señaló ayer al respecto Moriyón en una entrevista en Onda Cero. Y frente a las críticas del secretario general de los socialistas gijoneses a la propuesta del Ayuntamiento de una cesión gratuita, remarcó que «yo voy a negociar con la presidenta del Puerto, no con el PSOE».