¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La arena de la playa de San Lorenzo teñida de negro días atrás. Damián Arienza

El Puerto de Gijón inicia los estudios para dar con una solución que evite la llegada de carbón a la playa de San Lorenzo

La Universidad de Oviedo ya ha empezado a recoger muestras en el arenal gijonés, para su análisis, como parte de una investigación más amplia de carbones en sedimentos de El Musel que durará cuatro meses

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:51

La Universidad de Oviedo, a través de su equipo del Indurot, ya está sobre el terreno en la playa de San Lorenzo recogiendo muestras de ... las manchas de carbón en la arena que son objeto de quejas ciudadanas desde hace años y que la colocación de pantallas en las instalaciones portuarias no está consiguiendo que remitan. Estas labores se realizan como parte de los estudios de investigación que ha encargado la Autoridad Portuaria de Gijón para dar con una solución que evite la continua llegada de mineral procedente de la actividad portuaria al principal escaparate turístico de Gijón. Los actuales responsables de El Musel pretenden ahondar en el conocimiento sobre el origen y las causas de estas manchas de carbón.

