El Puerto de Gijón inicia los estudios para dar con una solución que evite la llegada de carbón a la playa de San Lorenzo

La Universidad de Oviedo, a través de su equipo del Indurot, ya está sobre el terreno en la playa de San Lorenzo recogiendo muestras de ... las manchas de carbón en la arena que son objeto de quejas ciudadanas desde hace años y que la colocación de pantallas en las instalaciones portuarias no está consiguiendo que remitan. Estas labores se realizan como parte de los estudios de investigación que ha encargado la Autoridad Portuaria de Gijón para dar con una solución que evite la continua llegada de mineral procedente de la actividad portuaria al principal escaparate turístico de Gijón. Los actuales responsables de El Musel pretenden ahondar en el conocimiento sobre el origen y las causas de estas manchas de carbón.

El Puerto busca tener datos concretos sobre cómo se realizan las labores de carga y descarga de carbón en el entorno portuario, con el fin de averiguar si esas maniobras están generando arrastre de sólidos al mar. También se pretende tener un mapeo actualizado de la propia playa de San Lorenzo y del comportamiento de su oleaje, así como un análisis del viento y su posible impacto en el arrastre de partículas a la playa.

Según explicaron fuentes del equipo de Nieves Roqueñí, el trabajo de campo del Indurot en la playa de San Lorenzo se circunscribe a un estudio de carbones en sedimentos del puerto de El Musel encargado a la institución académica asturiana, que se va a desarrollar durante cuatro meses con un presupuesto de 14.000 euros, y que prevé la toma y análisis de muestras.

El objetivo de dicha investigación es analizar la composición, distribución y evolución de los sedimentos en aguas interiores del dominio público portuario, con el fin de identificar la influencia de las operaciones de carga y descarga de carbón en la calidad físico-química de los sedimentos y su posible dispersión hacia el entorno costero. En concreto, se analizará la presencia y concentración de restos carbonosos en los sedimentos portuarios, su granulometría en las distintas zonas de la dársena y la dispersión espacial del contenido en relación con la ubicación de los muelles donde se manipula y almacena carbón. Todo ello con el objeto de proponer medidas correctoras o preventivas basadas en los resultados.

Otro contrato más grande en Cantabria

En paralelo a estos estudios encargados a la Universidad de Oviedo, la Autoridad Portuaria también está pendiente de cerrar un contrato más grande con el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria. Su objetivo es tratar de dar con las variables que determinan la aparición de las manchas que tiñen de negro el arenal gijonés. También se está analizando, con otro estudio encargado a la firma madrileña Innovación Civil Española (Inncive), todo lo relacionado con las aguas de escorrentía y pluviales del recinto portuario para intentar atajar el problema en su origen y evitar la caída de carbón al agua. En ese sentido también se están estudiando cuestiones como la permeabilidad del suelo y la ubicación de los graneles. Se trata de dar con un sistema que evite que en jornadas de lluvia o cuando se riega el entorno portuario el agua estancada acabe arrastrando sólidos al mar.

La actual presidenta del Puerto de Gijón, la exconsejera del Principado Nieves Roqueñí, ya advirtió desde el inicio de su mandato que iba a priorizar en su gestión el apartado medioambiental. Y desde el pasado verano el área municipal de Medio Ambiente, a cuyo frente está el concejal del PP Rodrigo Pintueles ya viene advirtiendo de una mayor presencia y recurrencia de estas manchas de carbón en San Lorenzo.