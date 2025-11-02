El Puerto de Gijón licita obras de pavimentación y acondicionamiento de viales por 1,3 millones

La Autoridad Portuaria de Gijón acaba de sacar a licitación dos contratos para distintas pavimentaciones y acondicionamiento de vías de rodadura y viales de El ... Musel, que por un valor conjunto de 1,3 millones de euros.

La primera de las licitaciones tiene por objeto la contratación de obras de pavimentación en el muelle Marcelino León, instalación que forma parte de la terminal granelera de la EBHI y que están motivadas por el Plan de calidad del aire de Gijón, con el fin de minimizar la emisión de polvo, permitiendo el barrido de las superficies. De hecho, el Plan de acción a corto plazo para la reducción de los niveles de partículas en suspensión en la atmósfera en la zona oeste de Gijón, aprobado en marzo de 2021 por el Gobierno del Principado, requería actuaciones en la zona trasera del muelle Marcelino León por ser «uno de los espacios ocupados por graneles sólidos que más adolecen de apantallamientos por estar más expuestos a los vientos».

La Autoridad Portuaria, con el objetivo de adaptarse a los nuevos requerimientos logísticos para el almacenamiento y la manipulación de las mercancías de clientes y usuarios, ha acordado con la Dirección General de Calidad Ambiental realizar medidas complementarias, entre las que se encuentra la pavimentación de espacios no concesionados en este muelle. Para ello, licita este contrato, por valor de 630.242 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 20 de noviembre, a las 13 horas.

El contrato contempla la pavimentación de tres zonas de explanada diferenciadas en el muelle Marcelino León de 780 metros cuadrados, 1.277 metros cuadrados y 5.030 metros cuadrados cada una. Las superficies que se pretenden pavimentar presentan numerosas zonas de encharcamientos y, en el caso particular de la tercera, debe garantizarse el acceso de camiones y maquinaria pesada bajo las cintas de transporte de material existentes y mantener las cotas de acceso actuales a un centro de transformación y una sala de equipamientos del puerto.

La segunda licitación tiene como objeto la contratación del acondicionamiento de vías de rodadura en viales y explanadas del recinto portuario, por un valor estimado de 665.445 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses. Supone la reparación de una superficie total de firme de 34.339 metros cuadrados, así como la instalación de nuevas señales de tráfico, el repintado y adecuación de la señalización horizontal y la puesta en rasante de 25 arquetas.

Los viales objeto del contrato son el principal (N-641), desde el acceso al muelle Romualdo Alvaragonzález, el muelle norte, los muelles de la Osa, los viales de la zona central del Puerto (servicios logísticos, zona pesquera, muelle del Rendiello, edificio de Servicios Múltiples y cruces del centro de empresas), así como los muelles Olano, la zona de aparcamiento en el Marcelino León y la vía principal de la explanada de Aboño. El plazo de presentación de ofertas termina el 20 de noviembre.