El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vista del muellde del ingeniero Marcelino León, en El Musel. José Simal

El Puerto de Gijón licita obras de pavimentación y acondicionamiento de viales por 1,3 millones

Los trabajos incluyen tres zonas del muelle Marcelino León, con el objetivo de minimizar la emisión de polvo

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

La Autoridad Portuaria de Gijón acaba de sacar a licitación dos contratos para distintas pavimentaciones y acondicionamiento de vías de rodadura y viales de El ... Musel, que por un valor conjunto de 1,3 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  3. 3 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse
  6. 6 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  7. 7 Maribel Vilaplana, en el hospital
  8. 8 Varapalo para el Sporting de Gijón: «Loum va a estar de baja hasta el final de la temporada, no contaremos con él»
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores patatas bravas en Asturias?
  10. 10

    Homenaje en Lena a uno de sus agentes: salvó la vida a un hombre con un masaje cardiopulmonar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Puerto de Gijón licita obras de pavimentación y acondicionamiento de viales por 1,3 millones

El Puerto de Gijón licita obras de pavimentación y acondicionamiento de viales por 1,3 millones