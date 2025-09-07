El Puerto de Gijón prevé un incremento del gasto en personal de casi 2 millones de euros en 4 años

La Autoridad Portuaria de Gijón tiene previsto un incremento en gastos de personal cercano a los dos millones de euros en los próximos cuatro ... años, con un posible aumento de plantilla que incorporaría un total de dieciséis trabajadores, según el plan de empresa que la dirección de El Musel presentó a los consejeros del Puerto en la última reunión de su consejo de administración.

Dicho planteamiento refleja un aumento de personal que va de los 120 trabajadores del presente ejercicio, que ya son cuatro más que en 2024, hasta los 132 para el 2026. En 2027, la plantilla de El Musel alcanzaría los 136 trabajadores, cifra que permanecería estable en 2028, según la hipótesis de incremento de plantilla del plan de empresa portuario. Con estos datos, en el sexenio comprendido entre 2023 y 2028, el aumento de personal alcanzaría el 14,29%, pasando de 119 empleados a 136.

En la partida de gastos de personal se refleja un aumento superior a los dos millones de euros en el periodo 2023-2029. Se pasa de los 7,04 millones de gasto real computado del primer año a los 9,33 presupuestados para 2029, lo que supone un aumento del 32,52% en este apartado que comprende los sueldos y salarios, las aportaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, el dinero destinado a formación, las indemnizaciones y otros gastos sociales.

Si se coge como punto de partida el año en curso, la Autoridad Portuaria tiene consignados en su presupuesto 7,51 millones de euros, un 6,26% por encima de los 7,04 millones de 2023, que ya figuran como gasto real. Hasta 2029, el incremento en gastos de personal rondará los 2 millones de euros, al haber presupuestado para 2029 un total de 1,82 millones más sobre los 7,51 de este año. En 2029, año que pese a figurar en la previsión de gastos de personal no se refleja en la hipótesis de incremento de la plantilla, El Musel espera gastar en esta partida 9,33 millones. En el mismo plan de empresa para 2026 que puso sobre la mesa del consejo de administración la dirección del Puerto, llama la atención la presentación de un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que prácticamente renueva todos sus elementos de cara al próximo ejercicio.

Difícil relación puerto-ciudad

Así, en el apartado de las amenazas, el Puerto incorpora en 2025 la incertidumbre respecto a los planes industriales de «nuestro principal cliente», Arcelor Mittal, aunque para 2026 espera su mejoría. De cara al próximo ejercicio incorpora en este apartado la mayor sensibilidad social hacia los impactos ambientales de las industrias y de las actividades portuarias, la falta de integración del Puerto en el ecosistema tecnológico de I+D+i de la comunidad autónoma, la dificultad en el establecimiento de un marco colaborativo en las relaciones puerto-ciudad que dificultan su desarrollo, así como los elevados tiempos de respuesta de la Unión Europea a la solicitud de devolución de los 49,5 millones de euros pendientes. Entre las amenazas también aparecen los procesos judiciales abiertos «con resultado incierto e importante daño reputacional», así como el posible impacto de los aranceles internacionales en el comercio mundial y la indefinición de nuevos accesos rodados a El Musel.

Entre las debilidades analizadas destacan la aparición en 2026 de la carga financiera derivada de los préstamos para la ampliación, la falta de desarrollo de la comunidad portuaria como espacio de encuentro y aglutinadora de una oferta portuaria competitiva y la dependencia excesiva de un número reducido de clientes, entre los que se cita Arcelor, Musel Hub, Masaveu y Exolum. También la escasa disponibilidad de suelo portuario para nuevas actividades por la reserva de grandes zonas «para proyectos sin decisión de inversión en firme» aparace entre las nuevas debilidades para 2026.

Entre las oportunidades destaca la mejora esperada para el próximo año del posicionamiento del puerto en el corredor atlántico Europeo, el impulso de las energías renovables y la incorporación de nuevos vectores energéticos (metanol, amoníaco, etc.), así como la mejora de las infraestructuras ferroviarias y el impulso de la autopistas ferroportuarias y la capacidad del Principado para atraer a grandes empresas industriales y su implantación en áreas alejadas de núcleos urbanos.

Entre los elementos de nueva aparición en 2026 se encuentran nuevos tráficos relacionados con la descarbonización de la siderurgia y la diversificación de la terminal de graneles sólidos, así como la adaptación del entorno industrial del Puerto a las estrategias de defensa europeas.

Las fortalezas de este DAFO reflejan la esperada mejoría en 2026 de la intermodalidad y la adaptación logística con la disponibilidad de suelo y atraques, acceso ferroviario y la proximidad de la ZALIA, así como de la capacidad de adaptación del puerto al cambio climático. Los proyectos industriales «maduros» relacionados con la transición energética y la descarbonización y la centralidad de El Musel en la cornisa cantábrica y su posicionamiento respecto al norte de Europa también se incorporan como elementos destacados de las fortalezas del Puerto de Gijón.

La reducción de la huella de carbono a través de proyectos de electrificación, el avance en las gestiones para cobrar los 49,5 millones de Europa y la capacidad de El Musel como agente tractor con «amplio conocimiento» en actividades de economía azul e interacción puerto-ciudad completan los elementos de nueva aparición para 2026 en este cuadro.