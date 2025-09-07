El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de Servicios Múltiples de la Autoridad Portuaria de Gijón, en El Musel Damián Arienza

El Puerto de Gijón prevé un incremento del gasto en personal de casi 2 millones de euros en 4 años

Supone un incremento del 24,23% respecto a los 7,51 millones de euros que el presupuesto de El Musel destina a esta partida en este ejercicio

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:34

La Autoridad Portuaria de Gijón tiene previsto un incremento en gastos de personal cercano a los dos millones de euros en los próximos cuatro ... años, con un posible aumento de plantilla que incorporaría un total de dieciséis trabajadores, según el plan de empresa que la dirección de El Musel presentó a los consejeros del Puerto en la última reunión de su consejo de administración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  5. 5 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  8. 8 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  9. 9 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  10. 10

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Puerto de Gijón prevé un incremento del gasto en personal de casi 2 millones de euros en 4 años

El Puerto de Gijón prevé un incremento del gasto en personal de casi 2 millones de euros en 4 años