La deuda de El Musel, auditada por Puertos del Estado, asciende a 269 millones de euros

La Autoridad Portuaria de Gijón aún tenía, a 31 de diciembre de 2024, una deuda pendiente de pago de 269 millones de euros de ... los dos créditos suscritos para financiar las obras de la ampliación del puerto por valor de 465 millones. En concreto, debe un total de 153.750.000 euros al organismo público Puertos del Estado y un total de 115.921.000 euros al Banco Europeo de Inversiones, tal y como refleja el informe de auditoria realizado por Puertos del Estado, firmado el pasado 20 de junio y que fue puesto a disposición de los vocales del consejo de administración de El Musel en su última reunión, celebrada el 31 de julio.

De hecho, esta auditoría también es fruto del control financiero al que está sometida la Autoridad Portuaria desde que el 1 de febrero de 2010 firmase con el Estado el crédito por importe de 215 millones de euros para atender a la financiación del proyecto modificado de ampliación portuaria. En ese mismo acto, ambos organismos suscribieron un convenio de normalización financiera del Puerto de Gijón de obligado cumplimiento y cuyo objetivo era normalizar la situación financiera de El Musel hacia parámetros de estabilidad.

En este convenio se establece que el Departamento de Auditoría Interna de Puertos del Estado realizará un control semestral sobre los estados financieros de la Autoridad Portuaria. El pasado 6 de mayo, personal del Área de Auditoria y Control Interno de este organismo se desplazó a El Musel para realizar este informe, relativo al control correspondiente del segundo semestre de 2024.

Entre otras acciones, Puertos del Estado comprobó los pagos realizados por la Autoridad Portuaria al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y al propio organismo estatal para determinar las cantidades pendientes de pago. Así, del contrato de financiación con el BEI por importe de 250 millones de euros, el análisis contable de la documentación que acreditaba las operaciones, la auditoría refleja que, a 31 de diciembre, El Musel había amortizado 134.078.947 euros, con un saldo pendiente de 115.921.053 euros.

Respecto al crédito de 215 millones de euros suscrito con Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria acreditó el pago de diecisiete cuotas del principal y los pagos correspondientes de intereses, por lo que la cantidad pendiente de devolución de este préstamo ascendía, a 31 de diciembre, a 153.750.000 euros.

Entre las actuaciones planteadas por parte de Puertos del Estado para la elaboración del informe de auditoría estuvieron la verificación del grado de cumplimiento del presupuesto de gastos e inversiones, así como el análisis de la correcta imputación en sus epígrafes de las partidas de gastos y de los contratos de inversiones.

En este caso, el análisis de los estados financieros de El Musel a 31 de diciembre de 2024 refleja un importe ejecutado de gastos de 13,4 millones de euros, que supone un 92,2% de ejecución, y un grado de cumplimiento de inversiones, con un importe de 17,1 millones de euros, de un 86%. En cuanto a nivel de pagos, el Puerto abonó 13 millones de euros, un 87,4% de ejecución.

La auditoría detectó una desviación de 23,6 millones de euros en las partidas de 'Otras subvenciones y resto de gastos', como consecuencia de provisiones por reclamaciones ante en Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Baja la cifra de negocio

Otro de los objetos de estudio de los auditores fue la evolución de los ingresos y de la tesorería durante el ejercicio 2024, periodo en el que El Musel tuvo una cifra de negocios de 38,2 millones de euros, frente a los 38.8 del cierre de 2023, lo que supuso una disminución de un 1,7%. El informe achaca esta reducción, principalmente, a la menor cuantía de ingresos en tasa de buque, que pasó de 13,5 millones a 11,1 millones de euros.

Respecto a la verificación de la tesorería, los auditores constataron un incremento de la misma durante 2024 de 5,3 millones de euros, generado por unos cobros de 60.8 millones de euros y unos pagos de 55,4 millones. Del análisis de la evolución de la tesorería, el informe destaca su aumento en el mes enero por la recaudación de tasas de actividad y ocupación correspondientes al primer semestre, como por el cobro del aplazamiento de la enajenación del antiguo edificio de oficinas de Gijón, por un importe de 2,68 millones de euros. En el segundo semestre el incremento se debió al cobro de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), así como consecuencia del cobro de la venta de la parcela de Naval Gijón.

En cuanto a los pagos, la auditoria señala una «disminución significativa» de la tesorería debido a la transferencia realizada por El Musel a Puerto del Estado para pagar la cuota del préstamo correspondiente a 30 de junio por importe de 6,6 millones de euros, así como la del BEI, en octubre, por 4,6 millones. En la partida de 'Otros pagos', se destaca la devolución de una fianza a Duro Felguera en abril por importe de 617.000 euros, por la renuncia a una concesión en el muelle norte de la ampliación.

Parcela de Jove

Otro de los condicionantes que Puertos del Estado impuso en su día a El Musel para la concesión del crédito fue la obligación de vender sus activos no destinados a la actividad portuaria. El análisis del plan de enajenaciones del Puerto repasa el estado de la parcela del Club Natación Santa Olaya, con el último acuerdo de arrendamiento con opción a compra firmado en diciembre, que sitúa el traspaso de su propiedad en 2038, por el importe de su tasación (1,154 millones).

En cuanto a las instalaciones deportivas de Jove, que llevan años sin uso y que el Puerto sacó sin éxito a subasta en 2017, el informe señala que «si bien en el calendario establecido, su enajenación estaba prevista durante el ejercicio 2024, la Autoridad Portuaria nos ha comunicado que durante este periodo objeto de control no se ha producido ninguna variación, habiendo finalizado la vigencia de la tasación que estimaba un valor para la parcela de 1.572.856,67 euros». De hecho, en la conclusión del informe, los auditores consideran «conveniente señalar» que no se ha producido esta enajenación prevista en el ejercicio de 2024. En el resto del trabajo, los auditores señalan que «no se han puesto de manifiesto incidencias significativas dignas de mención».