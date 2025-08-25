El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista de la ampliación de El Musel, desde el faro de la Campa Torres Paloma Ucha
Gijón

La deuda de El Musel, auditada por Puertos del Estado, asciende a 269 millones de euros

La Autoridad Portuaria debe aún 153 millones de euros al organismo estatal y 116 al Banco Europeo de Inversiones de los créditos para las obras de ampliación

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 06:23

La Autoridad Portuaria de Gijón aún tenía, a 31 de diciembre de 2024, una deuda pendiente de pago de 269 millones de euros de ... los dos créditos suscritos para financiar las obras de la ampliación del puerto por valor de 465 millones. En concreto, debe un total de 153.750.000 euros al organismo público Puertos del Estado y un total de 115.921.000 euros al Banco Europeo de Inversiones, tal y como refleja el informe de auditoria realizado por Puertos del Estado, firmado el pasado 20 de junio y que fue puesto a disposición de los vocales del consejo de administración de El Musel en su última reunión, celebrada el 31 de julio.

