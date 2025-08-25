1,5 millones de beneficio para el Puerto por la enajenación de la parcela de Naval Gijón

La auditoria de Puertos del Estado refleja cómo afectó a las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de Gijón del ejercicio pasado la enajenación de ... la parcela de los antiguos astilleros de Naval Gijón, cuya venta al Ayuntamiento se firmó el 12 de diciembre de 2024. El tratamiento contable de esta operación recoge un primer cobro parcial por importe de 232.392,85 euros, correspondiente al 5% del importe total que el Consistorio entregó al Puerto como garantía el 15 de octubre, así como de la cantidad restante por importe de 4.415.483,19 euros. La auditoria señala que «adicionalmente, la Autoridad Portuaria ha reconocido en sus cuentas un beneficio por la citada enajenación por importe de 1.577.650,78 euros».

También señala la auditoría la situación de la franja litoral de esta parcela a cierre del ejercicio. «Respecto a la cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Gijón de 3.848,20 metros cuadrados de terreno, la Autoridad Portuaria nos ha informado que la operación no había culminado a 31 de diciembre de 2024 y que contablemente seguía figurando en su inmovilizado».

En el mismo informe, Puertos del Estado hace un seguimiento del saldo de la cuenta corriente de enajenaciones, en el que señala los dos ingresos procedentes de la enajenación de Naval Gijón como únicos movimientos de esta cuenta, cuyo saldo a 30 de junio de 2024 –fecha del anterior informe– era de cero euros. Además, señala un incremento de 4.444,69 euros por los intereses recibidos de la entidad bancaria.

Amortizar préstamo

Los auditores certifican que la Autoridad Portuaria destinó todo el saldo disponible en esta cuenta de enajenaciones (4.652.321,73 euros) al pago de la cuota ordinaria del 31 de diciembre de 2024 para amortizar el préstamo de Puertos del Estado, por lo que la cuenta volvió a quedar a cero.

Los auditores detectaron que en julio de 2024 se produjo un cobro por 140.000 euros, correspondiente a la segunda cuota del crédito otorgado por el aplazamiento del pago de la enajenación del parking de Fomento en una cuenta diferente, por lo que se solicitó a los responsables de El Musel su reclasificación en la cuenta específica de enajenaciones, que fue justificada por la Autoridad Portuaria el 13 de junio de 2025.

Mientras que el beneficio para el Puerto de la venta al Ayuntamiento de la parcela de Naval Gijón supuso un cuantioso beneficio, la entrega a título gratuito de la franja litoral acordada en la operación de compraventa y culminada recientemente tendrá un coste de 128.000 euros en el Impuesto sobre Sociedades de El Musel. Así se lo hizo saber el director general, José Luis Barettino, a los consejeros antes de votar la entrega de ese terreno al Consistorio el pasado 4 de julio, con la que se puso fin a una agria polémica entre el Puerto y el Ayuntamiento desde que Nieves Roqueñí se puso al frente de El Musel e intentó revertir el acuerdo para esta cesión.