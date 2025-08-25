El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una retroescavadora, en la parcela de Naval Gijón, la semana pasada Paloma Ucha

1,5 millones de beneficio para el Puerto por la enajenación de la parcela de Naval Gijón

Los ingresos por la venta fueron destinados íntegramente al pago de amortización del préstamo estatal

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 06:22

La auditoria de Puertos del Estado refleja cómo afectó a las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de Gijón del ejercicio pasado la enajenación de ... la parcela de los antiguos astilleros de Naval Gijón, cuya venta al Ayuntamiento se firmó el 12 de diciembre de 2024. El tratamiento contable de esta operación recoge un primer cobro parcial por importe de 232.392,85 euros, correspondiente al 5% del importe total que el Consistorio entregó al Puerto como garantía el 15 de octubre, así como de la cantidad restante por importe de 4.415.483,19 euros. La auditoria señala que «adicionalmente, la Autoridad Portuaria ha reconocido en sus cuentas un beneficio por la citada enajenación por importe de 1.577.650,78 euros».

