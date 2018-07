«Las quejas vecinales por el botellón siguen; igual se ha bajado la guardia» Rafael Felgueroso. / PALOMA UCHA Rafael Felgueroso, exconcejal de Seguridad Ciudadana y pregonero de las fiestas de Somió: «Con el carril bici del Muro nos llovieron las críticas y, con el paso de los años, creo que ya nadie duda de que fue una gran medida» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Viernes, 20 julio 2018, 01:00

La vida de Rafael Felgueroso (Gijón, 1964) transcurre ahora mucho más tranquila alejada del foco mediático. El que fuera concejal de Seguridad Ciudadana y primer teniente de alcalde durante la primera legislatura de Carmen Moriyón afirma estar ahora dedicado a su oficio como abogado y a su familia. A raíz de su fuerte vinculación con Somió, de donde es vecino, Felgueroso será pregonero de las fiestas del Carmen, que comienzan hoy en la parroquia.

-Recoge el testigo como pregonero del presidente del Club de Tenis, Félix Fernández o la catedrática de la Universidad de Oviedo Covadonga Betegón.

-Me hace tremendamente feliz. No me lo esperaba, soy un vecino más y tuve mi dedicación a la actividad política, pero habría que preguntarle a la directiva de la asociación por qué me escogieron (ríe). Estoy encantado de hacerlo.

-¿Qué relación tiene con Somió?

-Mi vinculación se podría dividir en dos etapas. Nací en Somió, mis padres y mis doce hermanos vivimos allí hasta que mi padre falleció y, por una serie de circunstancias, tuvimos que abandonar la parroquia. Yo tenía quince años. Después volví a Somió hace unos 14 años. De los 54 que tengo, 31 los viví allí.

-¿Cómo era Somió en esa primera época?

-Tengo un muy buen recuerdo. Explicarlo todo en el pregón sería demasiado, así que contaré alguna anécdota y alguna de las cosas más importantes que tengo con la parroquia. También felicitaré a la asociación de vecinos por todos sus años de trabajo, una cosa increíble.

-¿Se echa de menos la actividad política?

-(Sonríe y se toma una pausa). No. Estoy al tanto de ella a través de la prensa, pero no tengo ningún interés en volver. Fue una experiencia inolvidable pero mi idea es dedicarme a mi profesión y a mi familia.

-Más aún, imagino, viendo el intenso trabajo que está teniendo su sucesor en la concejalía de Seguridad Ciudadana.

-Creo que está haciendo una tarea positiva, y más teniendo en cuenta que Aparicio tiene más competencias de las que tenía yo. Además, los intereses de los partidos se están poniendo por delante en muchas ocasiones y eso complica las cosas.

-¿Como en el asunto de los vertidos, por ejemplo?

-Claro, ahí debería existir un frente común para la mejora del saneamiento y de los servicios. Y ahí hay que conseguir que el resto de administraciones pongan su grano de arena y asuman sus competencias.

-Ya con unos años de margen, ¿qué aspectos positivos saca en claro de su gestión?

-Esto hay que valorarlo a nivel de junta de gobierno, de conjunto. De todas formas, desde el área de Seguridad Ciudadana hay dos cosas de las que me siento tremendamente orgulloso: una es el rescate de las cocheras de Emtusa, que supuso un ahorro importante; y la otra, si bien veo que a lo largo del tiempo se está diluyendo, es haber aplicado la Ordenanza de Convivencia. Se nos criticó mucho por recortar la libertades y ahora muchos ayuntamientos gobernados por la izquierda impulsan ordenanzas similares.

-¿A qué se refiere cuando dice que se está diluyendo?

-Me refiero a que las quejas vecinales siguen y que igual se ha podido bajar la guardia. Yo acabé con la conciencia muy tranquila después de esos cuatro años y creo que pudimos minimizar el problema.

-Lo que sí fue ganando consistencia fue el carril bici en el Muro.

-Había un problema evidente entre paseantes y ciclistas y hubo que afrontar una actuación. También nos llovieron las críticas y creo que, con el paso de los años, ya nadie duda de que fue una gran medida. Es muy utilizado, da seguridad y me siento orgulloso de ello.