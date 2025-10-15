El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El jefe de bomberos, Pablo Ferrío; la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo; la jefa de Salvamento, Flor Palacio, y parte del servicio, este miércoles, al término de la temporada de baños, en la escalera 12 de la playa de San Lorenzo. Jesús Manuel Pardo
Cuelga del ramo en San Lorenzo

La tradición con la que Gijón celebra que no haya ahogamientos en sus playas

El equipo de Salvamento cierra la temporada de baños con más de 5.000 intervenciones y 150 evacuaciones hospitalarias, pero sin víctimas mortales por segundo año consecutivo

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:07

Comenta

Cinco meses y medio después de empezar a dejarse ver por las playas gijonesas, el servicio de Salvamento de Gijón despidió este miércoles otra temporada de baños sin víctimas mortales de la que se sienten «muy orgullosos y contentos». Y es que, desde que el 1 de mayo comenzasen a velar por la seguridad de los bañistas, no ha habido fallecidos por ahogamiento en los arenales de Gijón (San Lorenzo, Poniente, Arbeyal, Peñarrubia, Estaño, Cervigón y Mayanes).

«Por segundo año consecutivo colgamos el ramo de laurel. Hemos cumplido nuestro compromiso de que sean las mejores playas del norte y, para eso, tienen que ser las más seguras», celebró la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo, en la cuelga del ramo en la escalera 12 de la playa de San Lorenzo.

70 niños perdidos

Entre mayo y octubre, el servicio de Salvamento realizó alrededor de 5.000 intervenciones, la mayoría relacionadas con contusiones, heridas leves o picaduras de medusas y peces escorpión. También se atendieron unos 70 casos de niños perdidos, todos ellos localizados sin incidencias graves, y se registraron 150 evacuaciones a centros hospitalarios, principalmente por motivos leves.

Carolina Méndez, con la ayuda de dos bomberos, cuelga el ramo de laurel en la escalera 12. Jesús Manuel Pardo

De cara al próximo año, el Ayuntamiento de Gijón invertirá en nuevas infraestructuras y equipamientos, incluyendo «más torretas y material de protección para los socorristas», remarcó Bravo, con el objetivo de seguir reforzando la seguridad en los arenales. Sobre la ampliación de la temporada hasta el 15 de octubre, que se extiende por segundo año consecutivo, la edil aseguró que «nos sentaremos con socorristas y sindicatos y evaluaremos cuál es el mejor modelo para Gijón».

Convivir con medusas

Lo que sí se mantendrá el año que viene será la presencia de medusas. Las carabelas portuguesas han llegado para quedarse y «debemos acostumbranos a que son usuarios de las playas y tienen que convivir con nosotros, igual que el pez escorpión u otro tipo de medusas», señaló.

Respecto a la propuesta del concejal socialista José Ramón Tuero, acerca de colocar unas redes 'anti carabelas' en el mar para frenar la llegada de medusas y evitar así el cierre de las playas, la edil apuntó que se trata de una medida «totalmente fuera de la lógica». «Son organismos que flotan y, si chocasen contra una red, se degradarían y entrarían a trozos en la playa. Eso sí que es peligroso, podría ser una sopa de carabelas portuguesas», advirtió.

