Dos operarios, en plena labor para colocar el nuevo tramo de barandilla en la Rampla de la playa de San Lorenzo, de Gijón.

La Rampla de la playa de San Lorenzo en Gijón recupera su barandilla

Dos operarios instalan el tramo arrancado por las olas hace más de un mes

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:25

Comenta

La Rampla de la playa de San Lorenzo de Gijón (escalera 2) está en obras este miércoles para recuperar la barandilla ceñida al Muro que arrancó, en parte, un temporal hace algo más de un mes. Dos operarios procedían esta mañana a instalar el tramo de dicho asidero llevado por el oleaje y que algunos usuarios con problemas de movilidad utilizan para bajar al arenal con seguridad.

Pese a estar iniciado octubre, las temperaturas siguen siendo veraniegas -ayer 24 grados de máxima y hoy 20- y la afluencia de bañistas continúa siendo alta, amén de los que se dan el baño diario todo el año.

Publicidad

