La Rampla de la playa de San Lorenzo en Gijón recupera su barandilla
Dos operarios instalan el tramo arrancado por las olas hace más de un mes
Gijón
Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:25
La Rampla de la playa de San Lorenzo de Gijón (escalera 2) está en obras este miércoles para recuperar la barandilla ceñida al Muro que arrancó, en parte, un temporal hace algo más de un mes. Dos operarios procedían esta mañana a instalar el tramo de dicho asidero llevado por el oleaje y que algunos usuarios con problemas de movilidad utilizan para bajar al arenal con seguridad.
Pese a estar iniciado octubre, las temperaturas siguen siendo veraniegas -ayer 24 grados de máxima y hoy 20- y la afluencia de bañistas continúa siendo alta, amén de los que se dan el baño diario todo el año.