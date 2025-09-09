El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
Algunos de los bañistas antes de cumplir con el último baño de la 'novena' J. C. Román

El rito de la 'novena' se cumple en Gijón: «Confío en no coger ningún catarro gracias a los nueve baños»

Un grupo de bañistas comienza con la tradición de septiembre: «Es como una medicina natural, confío plenamente en sus beneficios»

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:05

«Se está mejor dentro que fuera». Mónica Pruneda salía del agua de la playa de San Lorenzo «completamente renovada». Con el de esta ... mañana cumplía «por primera vez» con los nueve baños de septiembre conocido como la 'novena'. Una tradición que «por fin» podía realizar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  2. 2 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  3. 3

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  4. 4 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  5. 5 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  6. 6 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  7. 7

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  8. 8

    Sánchez retira a la embajadora española en Israel y decreta el embargo de armas
  9. 9

    «El Rangers y el Sporting son los dos equipos de mi vida»
  10. 10

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El rito de la 'novena' se cumple en Gijón: «Confío en no coger ningún catarro gracias a los nueve baños»

El rito de la &#039;novena&#039; se cumple en Gijón: «Confío en no coger ningún catarro gracias a los nueve baños»