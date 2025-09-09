El rito de la 'novena' se cumple en Gijón: «Confío en no coger ningún catarro gracias a los nueve baños»

«Se está mejor dentro que fuera». Mónica Pruneda salía del agua de la playa de San Lorenzo «completamente renovada». Con el de esta ... mañana cumplía «por primera vez» con los nueve baños de septiembre conocido como la 'novena'. Una tradición que «por fin» podía realizar.

El agua en septiembre «presta más» porque «al bajar las temperaturas dentro se está más a gusto». De hecho, pasadas las nueve de la mañana, el agua marcaba 21 grados, mientras que fuera solo 14. Pruneda repasaba estos últimos días, donde ni siquiera el orbayu la había parado.

Si bien la creencia popular es que estos baños ayudan a proteger el cuerpo contra catarros y gripes, Pruneda ya notaba otros beneficios del agua. «Ando más, tengo mejor circulación. Es como una medicina natural». Y aunque puede «que termine cogiendo el catarro más gordo de mi vida», confía «plenamente» en los beneficios de estos nueve baños.

María Jesús García comenta en broma que no es «el mejor ejemplo» de la creencia popular ya que estaba resfriada. Eso sí, el agua se había convertido en un gran remedio casero. «Tras salir del agua me encuentro más despejada», afirma. Junto con su padre, Secundino 'Cuno' García, siempre hacen «estos nueve baños, por si acaso que nunca se sabe». Aunque alargan mucho más la temporada. «En verano, cuando empieza a hacer calor ya nos animamos a bajar». Mientras la temperatura lo permita, seguirán bajando a la playa este mes.

Esta manera de empezar el día se ha convertido en una tradición padre e hija. Después del baño de la mañana «se sale nuevo», explica Cuno García. «Si hace más calor estás fresco todo el día y, si hace frío, coges la temperatura ideal. No hay nada que relaje tanto como un baño en San Lorenzo a primera hora». Y apunta que en todo el verano no les ha afectado «ni las carabelas ni las banderas rojas».

También continua una tradición familiar Eladio Carnero, que explica que su madre ya realizaba estos baños. En su caso, le ayuda «en la circulación». Una 'noveana' que, en su caso, alargaría hasta finales de mes.

A sus casi 83 años, Roberto Fernández no cree en la 'novena' pues, en vez de nueve baños, él ya lleva más de cien. «Desde el 1 de junio», señala. Aunque vive en Nuevo Gijón, los tres meses del verano los pasa en un apartamento al lado de San Lorenzo. En lo que sí cree es en lo que le aporta, «primero camino y luego me doy un chapuzón». En el día a día lo nota «en la energía». Para el gijonés Roberto Álvarez lo importante «no es si se cogen o no catarros», sino la sensación después del baño. «Ando como una moto», confiesa. «¡Esto es como si fuese una droga!».