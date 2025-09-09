La reactivación del Plan Llave de Gijón es «cuestión de días», anuncia el edil de Urbanismo
La licitación se suspendió se suspendió temporalemente a petición de los constructores para incluir en los pliegos subidas del módulo de vivienda protegida
Gijón
Martes, 9 de septiembre 2025, 20:54
El portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, aseguró ayer, durante su comparecencia para informar de los asuntos tratados en junta ... de gobierno, que la reactivación del Plan Llave, uno de los programas estrella del gobierno liderado por Carmen Moriyón, será «cuestión de días».
Este programa impulsado desde el Ayuntamiento para la construcción de viviendas sobre parcelas de titularidad municipal se suspendió temporalemente a petición de los constructores para incluir en los pliegos subidas del módulo de vivienda protegida. La licitación de las primeras parcelas en las que se preveía construir 120 viviendas en la modalidad de protección concertada (VPC), quedó así aplazada. Martínez Salvador aseguró ayer que «muy pronto habrá noticias, será cuestión de días».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.