Los vecinos celebran que se busquen «otras alternativas a un centro de menores» para realojar el Albergue Covadonga, en Gijón

Los vecinos de Poniente celebraron este jueves como «una victoria de todo El Natahoyo» el anuncio municipal de que el Hogar de San José queda ... definitivamente descartado para el realojo del Albergue Covadonga y que serán las entidades sociales de la ciudad las que se ocuparán de diseñar en tiempo y forma ese traslado temporal.

El vicepresidente de la asociación Pando, Javier Palacios, considera que «el sentido común y el diálogo han vuelto a imperar en una situación a la que nunca se tuvo que llegar». «Nos alegramos de que la Red de Entidades de Inclusión Activa (Redia) se reúna y sean conscientes de que hay que enfocar la problemática generada y se abra el debate en buscar alternativas y soluciones a la de un centro de menores, que sí las hay», remarca. «No ha sido fácil viendo la situación creada, pero dando un paso atrás para reflexionar y dialogar se pueden buscar buenas soluciones que conjugan los intereses de todos (menores, usuarios y vecinos)», apostilla Palacios.

La asociación vecinal de Poniente da ya por cerrado el debate para llevar el Albergue a El Natahoyo y expresa su deseo de que «se encuentre la mejor de las soluciones para la mejora de los servicios y atención a los usuarios del Albergue». La Asociación de Vecinos Atalía de El Natahoyo, a través de su presidente, Álvaro Tuero, prefirió de momento guardar silencio sobre su parecer sobre el resultado de la reunión de la Redia con la alcaldesa y el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás.

Los grupos de la oposición, a izquierda y derecha, lanzaron este jueves duras críticas a la gestión del traslado realizada por los socios de gobierno de Foro y PP.

La concejala del PSOE Natalia González reprochó «la más que evidente subordinación del PP a Foro». «Tras la desautorización pública al concejal Guzmán Pendás y a su equipo, la alcaldesa les devuelve ahora las competencias. En lo único en lo que están de acuerdo ambos gobiernos locales de las derechas, es en trasladar la responsabilidad y la gestión de este tema a entidades sociales y personal técnico, cuando la gobernanza y el liderazgo tiene que ser político», criticó.

Ceder ante el miedo y el odio

Para el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, «la alcaldesa cede ante el miedo y el odio que ella misma denunció». «Es una huida hacia adelante que sitúa la responsabilidad en las entidades sociales, y echa por tierra el trabajo hecho estos meses por los técnicos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, del Albergue Covadonga y del Hogar de San José. «La reunión del miércoles no sirvió para dar una solución a las personas usuarias del Albergue, sino para que la alcaldesa se quitara un problema de encima», afeó el edil de IU.

«Parece que, en lugar de los informes técnicos y la decisión de los servicios sociales y el criterio de las entidades implicadas, lo que ha primado es la conveniencia política de la alcaldesa. Nos preguntamos si aquello que Moriyón llamaba 'odio' y 'violencia' al final, ha prevalecido», se preguntó la portavoz de Podemos, Olaya Suárez.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, valoró que «es una buena noticia que el proceso de realojo de los usuarios del Albergue se ponga en manos de un equipo técnico que atienda las diferentes sensibilidades». ·También acusó a la alcaldesa de «querer esconder su error» con sus declaraciones. «De haber empezado por lo que va a hacerse, por esta solución teóricamente valida y realizable, no habría pasado nada», añadió.