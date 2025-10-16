El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La UVI, a su llegada a la zona. Damián Arienza

Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón

La víctima fue atendida durante casi una hora a las puertas de un supermercado de la calle Cangas de Onís

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:00

Los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) reanimaron ayer por la tarde a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria a las puertas de un supermercado en la calle Cangas de Onís, en Gijón. La primera en asistir a la víctima fue una enfermera que se encontraba en las inmediaciones y que le practicó las primeras atenciones hasta la llegada de la UVI móvil.

Las labores de reanimación cardiopulmonar se prolongaron durante casi una hora, hasta que lograron estabilizar al hombre y trasladarlo al hospital. En el lugar se personaron también agentes de la Policía Local para regular en tráfico en la zona, hasta que la calle Cangas de Onís pudo ser reabierta a la circulación.

