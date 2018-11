«La recaudación de la marcha ayudará a sufragar el nuevo local social» Blanca Cañedo-Argüelles, durante la entrevista. / PALOMA UCHA Blanca Cañedo-Argüelles | Presidenta de la Fundación Mar de Niebla: «Aunque Mar de Niebla se circunscribe al barrio de La Calzada nos sentimos muy valorados y queridos por toda la ciudadanía» OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 18 noviembre 2018, 08:00

Tremendamente agradecida y muy emocionada por la respuesta de las 2.000 personas que hace una semana, en la XI Marcha Solidaria de EL COMERCIO, quisieron contribuir con el proyecto en el que ella cree firmemente y por el que lucha a diario. Así se siente Blanca Cañedo-Argüelles, presidenta de la Fundación Mar de Niebla. Abanderada del feminismo, comprometida con los colectivos más desfavorecidos, empresaria, trabajadora social, enfermera, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente y fundadora de la Clínica Belladona... Un sinfín de implicaciones y cargos que, lejos de arredrarle, le ayudan a mantenerse «viva». Se acaba de jubilar, pero no piensa quedarse quita. «Buf, eso no va conmigo».

-¿Qué balance hace de la marcha solidaria? ¿Está satisfecha con la respuesta de la ciudadanía?

-Estamos muy muy agradecidos a las 2.000 personas que compraron el dorsal para apoyar nuestra iniciativa y por supuesto al periódico por organizar la actividad y dar a conocer nuestra labor.

-¿A qué van a destinar el dinero recaudado?

-Pues la marcha solidaria nos ha cogido en un momento muy ahogado porque acabamos de inaugurar el nuevo local con los poquitos recursos que tenemos, así que esta ayuda es fabulosa. El local, en la calle Magallanes, se ha habilitado con la ayuda de todos. Héctor Colunga, el director, trabajó a destajo, los voluntarios y trabajadores... todos hemos arrimado el hombro. Eso sí, no recibimos ni una pequeña subvención ni ayuda del Ayuntamiento (la asociación recibió la Medalla de Plata de la ciudad este mismo año).

-Comenta que la marcha simboliza la actividad de Mar de Niebla.

-Sí, el camino, el recorrido de la gente andando junta, cada uno a su paso y con gente a la que en un momento determinado hay que animar e incluso rescatar para que se reincorpore al grupo. Refleja completamente lo que es nuestra filosofía, por eso fue tan emocionante.

-¿Se sienten valorados con lo que hacen?

-Nos sentimos muy queridos en la ciudad. Aunque Mar de Niebla se circunscribe a la zona Oeste, los gijoneses conocen la entidad y la valoran muchísimo. Ha pasado muchísima gente, en cursos, como voluntario... organizamos muchas actividades, abarcamos el barrio, con sus problemas y sus alegrías. Es un colectivo muy pegado a la calle y nos organizamos conforme a las necesidades de cada momento.

-Habla de la gente, ¿pero considera que desde las administraciones se presta la debida atención a asociaciones como la suya?

-Este año la Medalla de Plata de Gijón ha sido sin duda un espaldarazo, pero es cierto que a nivel operativo nos gustaría que las administraciones fueran más ágiles. No podemos funcionar como satélites, necesitamos trabajar en bloque y de forma global, no en diferentes redes de personas mayores, jóvenes, discapacitados... Se pierde mucho tiempo en trámites burocráticos. Cubrimos espacios del barrio a los que no llega la red pública, pero para seguir funcionando necesitamos que los trámites se agilicen y poder tener una planificación, que se garanticen los programas que hay en marcha, como las clases de apoyo escolar, con la que hemos resuelto en gran parte el absentismo.

-Se ha jubilado después de treinta años al frente de las clínicas Belladona. ¿Y ahora qué?

-Ahora podré dedicarle más tiempo a mis otras muchas facetas y, sin duda, Mar de Niebla es una de mis prioridades. También al movimiento feminista. Estamos en un momento muy interesante, la pérdida de derechos de las mujeres ha sido brutal y ha llegado el momento de salir a las calles, sin olvidar todo lo que han conseguido las feministas históricas. Ahora hemos buscado aquello que nos une, actuamos por consenso, no por votación. El 8M fue el momento en el que llegamos a la transversalidad, nadie te preguntaba de qué partido político eras, ni si eras de un sindicato o de tal agrupación... allí estábamos todos por lo mismo. Nos ha unido el respeto y el consenso. Las líneas de trabajo están marcadas y sabemos el camino que tenemos que recorrer.

-¿Tendrá tiempo para la política? ¿Veremos de nuevo su nombre en las listas del PSOE?

-Seguiré en política, pero no en primera línea. No doy el perfil, en los gobiernos se pierde mucho tiempo y voy muy rápido. Sería un desperdicio, está mal que lo diga yo, pero me atarían de pies y manos, no tendría libertad para hacer cosas, yo avanzo muy rápido y a mí la política me parece muy lenta. Tampoco me gusta el tono que se utiliza hoy en política, no me siento identificada con el «y tú más» o el insulto. No lo haría bien.

-¿De dónde saca tiempo para todo?

-No tengo ni idea... Mi secreto creo que es rodearme de muy buen equipo en todos los sitios en los que participo y, sobre todo, saber delegar. Creo que tengo buen ojo para seleccionar a la gente con la que me junto y conocer las capacidades de cada persona. Me gusta la actividad y no puedo estar en casa un día entero. Desconecto muy rápido y no me llevo un problema a casa.

-¿Ni siquiera las denuncias de la Asociación de Abogados Cristianos?

-Eso me preocupa lo justo. Lo que me hace es perder el tiempo sobremanera y lo más peligroso es el planteamiento que tienen de intentar cercenar la libertad de expresión. Yo he tenido en casa una educación cristiana y para mí el cristianismo es otra cosa, por ejemplo la labor que realiza el jesuita Kike Figaredo en Camboya, un trabajo que he tenido la oportunidad de conocer de primera mano y que me parece apasionante. El cristianismo para mí es eso, no lo otro.

A juicio, en bus y con gaiteros

-Ha tenido un juicio y aún le queda otro.

-Sí, estamos pendientes de la sentencia del juicio en lo Mercantil de Gijón, que fue un sin sentido, y tengo otro en febrero en Valladolid. A ese fletaré un autobús y llevaremos incluso gaiteros. La verdad es que es asombroso la cantidad de apoyos que estoy recibiendo, me siento muy querida y sobre todo, que la gente ve que lo que hacen desde esa asociación no tiene sentido, nos quieren cercenar la libertad de expresión y es realmente peligroso. No me gusta la gente que se dedica a destruir y no a construir. En los libros de Harry Potter hay unos personajes que se llaman los dementores, que son aquellos que llegan y te producen tristeza y te absorben la energía. Lo notas nada más cruzarte con ellos, hay que marchar corriendo cuando te encuentras con uno. Para avanzar hay que hacerlo desde la alegría y con energía.

-¿Con las clínicas Belladona pesan más las alegrías o los sinsabores?

-Muchísimo más lo positivo, por supuesto. Nacimos de la mano de la primera ley del aborto. Fue un sueño cumplido, una forma de cubrir un área que estaba descubierta. Es exactamente lo que quería que fuera, hemos ayudado a muchísimas personas.