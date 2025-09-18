El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge Espina (CC OO) y Javier Suárez Llana (IU), tras su reunión en la sede del sindicato en Gijón. I. V.

CC OO rechaza la congelación de las tarifas de los servicios públicos en Gijón: «Es el camino más corto para privatizarlos»

El sindicato votará en contra de los presupuestos para 2026 de Emulsa y la EMA y se abstendrá en los de EMTUSA y reclama subidas equivalentes al IPC para compensar el aumento de costes

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:11

El secretario general de Comisiones Obreras (CC OO) en Gijón, Jorge Espina, avanzó ayer que el sindicato votará en contra de los presupuestos de Emulsa y la EMA para 2026 en rechazo a la decisión del gobierno municipal de congelar sus respectivas tasas por la prestación del servicio de recogida de basuras y abastecimiento de aguas. «Congelar los ingresos de las empresas municipales parece el camino más corto para iniciar una hipotética privatización en el futuro», argumentó. «Si ni este año, ni al siguiente, ni al otro se actualizan las tarifas al menos conforme a la subida del IPC, mientras que sí suben los costes, dentro de unos años dirán que hay déficit y que el modelo no funciona para iniciar el camino del 'sálvese quien pueda'», añadió. Recordó que el sindicato «no está en el consejo de administración de estas empresas para ser un florero, sino para representar los intereses de la ciudadanía, que pasan por el mantenimiento de unos servicios públicos y de calidad». Sí harán una excepción en el caso de EMTUSA, donde se abstendrán. Espina lo justificó en que aunque también se congelará el billete del autobús, parte del superávit previsto en la empresa se destinará a avanzar en un plan de renovación de la flota que en su momento fue acordado con ellos y también hay en marcha un proceso para crear una bolsa de empleo para 90 conductores.

Espina se reunión ayer con el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, quien coincidió en sus críticas a la congelación, destacando que «es la primera vez en diez años que no se toca ninguno de los impuestos directos municipales, con un falso discurso de que con menos se puede hacer más».

