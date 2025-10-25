El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ana Rosa Ordiz delante del local asociativo de La Cruz de Ceares. PALOMA UCHA

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:00

Ana Rosa Ordiz (Blimea, 1959) es desde el pasado viernes la nueva presidenta de la asociación de vecinos La Cruz de Ceares. Esta enérgica ... mujer de 66 años, carismática y como ella se define, «defensora de todas las causas; ya me lo decía mi madre», lideró la única candidatura que se presentó a la presidencia de la entidad vecinal. Ordiz, explica a EL COMERCIO que asume con mucha ilusión la dirección de este colectivo al que lleva vinculada desde su nacimiento en 2003 y al que piensa devolver «la ilusión, fuerza y representación que se merecen, porque Ceares es un barrio maravilloso para vivir y lleno de vecinos por los que merece la pena trabajar para que tengamos el mejor entorno y las mejores condiciones y servicios posibles. El equipo que lidero venimos a escuchar e integrar», avanza.

