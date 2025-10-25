Ana Rosa Ordiz (Blimea, 1959) es desde el pasado viernes la nueva presidenta de la asociación de vecinos La Cruz de Ceares. Esta enérgica ... mujer de 66 años, carismática y como ella se define, «defensora de todas las causas; ya me lo decía mi madre», lideró la única candidatura que se presentó a la presidencia de la entidad vecinal. Ordiz, explica a EL COMERCIO que asume con mucha ilusión la dirección de este colectivo al que lleva vinculada desde su nacimiento en 2003 y al que piensa devolver «la ilusión, fuerza y representación que se merecen, porque Ceares es un barrio maravilloso para vivir y lleno de vecinos por los que merece la pena trabajar para que tengamos el mejor entorno y las mejores condiciones y servicios posibles. El equipo que lidero venimos a escuchar e integrar», avanza.

–¿Desde cuándo lleva ligada a la asociación vecinal de La Cruz?

–Llevo desde los 14 años viviendo aquí, justo enfrente del Hogar de Ceares. Soy de Blimea y viví también en Bélgica. Ceares ha evolucionado y mejorado mucho pero no nos podemos quedar quietos, hay que estar trabajando cada día por lo que cree y sobre todo por mejorar las cosas. Desde el año 2003 que se creó la asociación, yo ya estoy metida en el ajo. De hecho tengo el carné número 3, aunque podría decirse que es como el número 1 porque los socios anteriores ya no viven.

–Tiene por tanto una amplia experiencia...

–Vaya si la tengo. Ejercí de vicepresidenta hace años, hice funciones de tesorera y en esta última junta con Pilar Ruiloba tenía de nuevo el cargo de vicepresidenta, (bueno lo que me dejaban)

–¿Entiendo que van a cambiar muchas cosas de la anterior dirección a esta?

–Pues sí, partimos de la base que, ahora que lo podemos decir, vivíamos en una dictadura y no se tenía en cuenta la opinión de los socios. Yo vengo a integrar, a recuperar las ganas de participar de los vecinos y a darnos a conocer aún más, especialmente entre los comercios.

–¿Recuperarán también las fiestas de Santiago?

–Es nuestra intención. No comprendimos en su momento que la anterior presidenta las anulara pero sí quiero dejar una cosa clara. Llevamos 20 años como asociación, y logramos convertir las fiestas de Ceares en una cita de romería ineludible para todos los gijoneses, así tiene que seguir, con buenas orquestas, gran ambiente y una barra de más de 30 metros. Ya hemos comenzado con los permisos para su tramitación pero lo que tenemos claro es que no vamos a consentir que otra asociación celebre sus fiestas en esa misma fecha.

–¿No son contrarios a que exista otra asociación en el barrio?

–Para nada. Pero sí a que organicen las fiestas en las mismas fechas. La antigüedad tiene que servir para algo. Y por supuesto, siempre remaremos unidos en mejorar las condiciones de los vecinos del barrio.

–¿Celebrarán juntos la rehabilitación del Hogar de Ceares?

–Llevamos desde 2003 reivindicándolo. Nadie más que nosotros lo desea tanto. Pero no ensalzamos castillos al aire, lo celebraremos cuando sea una realidad.

–¿El barrio cuenta con muchas demandas?

–Bastantes. Entre ellas, más aparcamiento, arreglo de socavones. Los bancos están la mitad rotos. Necesitamos aumentar la limpieza (especialmente de los contenedores donde los malos olores y la presencia de ratas se acumulan). También nos preocupa mucho la escasa iluminación de ciertas calles y zonas, en concreto del parque de Los Pericones. Además, necesitamos mejorar el local de la asociación y así se lo trasladaremos al concejal de Participación Ciudadana, Abel Junquera con el que mantendremos una reunión, mañana.

–¿La movilidad también es un problema?

–Muy grave. Las calles son muy estrechas. Somos conscientes que es un tema complejo de abordar y que implica a varias concejalías pero necesitamos una solución. También insistiremos en ello al Ayuntamiento. Es el trabajo que no se ve pero que hay que hacer pero esta nueva junta ejecutiva tiene muchas ganas de trabajar.

–¿Es una junta muy unida?

–Mucho. Ahora sí. Es democrática y participativa. Y eso se nota. Ya tenemos lista de espera y 15 socios nuevos se unirán mañana mismo. Todos somos conocidos y amigos. Aquí está representado el grupo de teatro, el de baile... pero llevábamos mucho tiempo sin ganas y ahora las hemos renovado y queremos volver a hacer muchas actividades además de las que ya tenemos como talleres de artes marciales, de informática, bailes o actividades para las personas mayores.

–¿Puede adelantarnos alguna de esas nuevas actividades?

–La primera de ellas tendrá lugar este viernes. Vamos a celebrar Samaín aquí en el local y aprovecho para invitar a los niños y a todas las familias a que pasen a conocernos. Habrá desde las 18 horas pintacaras y truco o trato y haremos entrega de muchas chuches. Este s el primer año, pero el año que viene queremos implicar a los comercios.

–También quieren recuperar la comida anual, ¿verdad?

–Pues sí. Además de organizar más viajes y excursiones, nuestra intención es crear comunidad y juntarnos por San Juan, como hacíamos antaño, en una comida en la calle. Eso une mucho.