Redactar el proyecto de reforma de la plaza de Los Fresnos, en Gijón, costará 600.000 euros
El Ayuntamiento reservará en los presupuestos de 2026 una partida para iniciar los trabajos técnicos y señala que la futura obra supondrá «millones»
Gijón
Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:17
El Ayuntamiento de Gijón cifra en 600.000 euros el coste de redacción del proyecto para remodelar la plaza de Los Fresnos, una vieja ... reivindicación vecinal. El gobierno local reservará en los presupuestos de 2026 una partida para contratar esos trabajos técnicos, que servirían de base a una obra que se prevé que cueste «varios millones» y que no se acometería en ningún caso antes de 2027.
En el último Pleno, en la que aceptó un ruego de Podemos sobre la necesidad de acometer esta remodelación, el edil Gilberto Villoria relató las «múltiples deficiencias» que presenta, recordó que «nunca consiguió ser un espacio estancial agradable» y se comprometió a contar con la opinión de vecinos y usuarios para definir un plan de usos de cara a su reforma.
