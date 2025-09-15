El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Zona central de la plaza de Los Fresnos, cuya reforma llevan años reclamando los vecinos de El Llano. Arienza
El Llano

Redactar el proyecto de reforma de la plaza de Los Fresnos, en Gijón, costará 600.000 euros

El Ayuntamiento reservará en los presupuestos de 2026 una partida para iniciar los trabajos técnicos y señala que la futura obra supondrá «millones»

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:17

El Ayuntamiento de Gijón cifra en 600.000 euros el coste de redacción del proyecto para remodelar la plaza de Los Fresnos, una vieja ... reivindicación vecinal. El gobierno local reservará en los presupuestos de 2026 una partida para contratar esos trabajos técnicos, que servirían de base a una obra que se prevé que cueste «varios millones» y que no se acometería en ningún caso antes de 2027.

