La renuncia de Martínez Oblanca a la directiva abre una crisis en Foro Gijón

Isidro Martínez Oblanca, que acaba de conseguir su escaño en el Congreso de los Diputados como número dos de la lista PP-Foro en Asturias, ha presentado su renuncia a seguir formando parte de la comisión directiva local de Foro en Gijón, donde ocupaba una vocalía. El motivo de su decisión es que la concejala Ana Braña, que también ocupa la vicepresidencia de la formación en Gijón y es integrante de la comisión directiva regional, decidiera anunciar su dimisión como edil en plena campaña electoral. Pero, además, el diputado electo afea a la formación que no fuera informado de esta circunstancia y se enterara por los medios de comunicación. Se abre así una crisis en el partido a escala local.

Martínez Oblanca envió una carta al presidente de Foro en Gijón, Álvaro Muñiz, en la que apunta que la dimisión de Braña supone un «descrédito» para la formación en Gijón, «ya que resulta extraordinariamente negativo para los gijoneses que nuestros representantes renuncien al cargo para el que han sido elegidos».

El diputado electo asegura que no es la primera vez que no es convenientemente informado de asuntos trascendentes para la formación local, pero hace hincapié en que en esta ocasión «la dimisión de la concejala se produce coincidiendo con el cierre de la campaña electoral de la que soy candidato dentro de la coalición PP-Foro, aunque a principios de agosto ya se habían publicado sus intenciones de renuncia».

El hecho de que Ana Braña ocupe además puestos de responsabilidad en el partido es un añadido para el disgusto mostrado por Martínez Oblanca, pues considera que ante esa situación «cabría suponerle una especial responsabilidad que contrasta con la dañina divulgación de su renuncia al cargo electo, información que cobró especial fuerza y grandes titulares en la prensa del sábado, jornada de reflexión previa a unas votaciones importantes para España, para Asturias, para Gijón, para Foro y para mí».

Oblanca se confiesa «decepcionado» con este comportamiento y con la organización local de Foro, «que no ha tenido a bien comunicarme nada», a pesar de que, en su opinión, el anuncio de Braña perjudicaba tanto al partido como a él mismo en su condición de candidato. Es por todo ello por lo que le pide a Álvaro Muñiz que «formalices mi renuncia a la vocalía de la comisión directiva local que presides y de la que acepté formar parte a petición tuya».

Martínez Oblanca remitió, además, una copia de esta carta al secretario general de Foro, Adrián Pumares.

División

Que Oblanca decidiera hacer pública la carta antes de que fuera respondida por el presidente de Foro en Gijón fue un hecho que no gustó nada a Álvaro Muñiz. Aunque la misiva está fechada el domingo, el presidente local de la formación aseguró haberla recibido en la tarde de ayer y explicó a este periódico que «tengo por costumbre que las cartas personales las respondo a título personal. Eso define a cada uno y no hay más que decir». El tono empleado por Muñiz no fue precisamente conciliador y apuntó que «las cartas que se me mandan a mí las respondo yo. Si otra persona la envía al periódico, es otra forma de actuar». No quiso el presidente de Foro en Gijón ahondar en el asunto, si bien explicó que era así de «categórico, rotundo y claro» en sus explicaciones.

El secretario general del partido en Gijón, Jesús Martínez Salvador, mantuvo la misma postura que el presidente al apuntar que «no vamos a hacer lo mismo» que Oblanca y que «vamos a contestar debidamente por escrito».

Este parece un paso más en la división que parece agudizarse en el partido de Francisco Álvarez-Cascos y que ya quedó patente en la reunión en la que se decidió concurrir a las elecciones en coalición con el PP. Buena parte de la formación se mostró contraria a concurrir a las últimas elecciones generales y la agrupación de Gijón tuvo un especial protagonismo en la defensa de esa tesis, con la presidenta regional, Carmen Moriyón, y los miembros de la directiva gijonesa Fernando Couto, Jesús Martínez Salvador, Ana Braña y Álvaro Muñiz, además de varios alcaldes y el propio secretario general. No obstante, prevaleció la postura avalada por el vicepresidente regional del partido.

Se da la circunstancia de que fue entonces otro gijonés, Isidro Martínez Oblanca y afín a Francisco Álvarez-Cascos, el elegido para ocupar el número dos de la candidatura al Congreso, tras la popular Paloma Gázquez. En las pasadas elecciones de abril no había conseguido su escaño, lo que sí logró en los comicios celebrados anteayer.

