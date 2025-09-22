Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón Fue llevada a la orilla y desde allí trasladada al servicio de Psiquiatría del Hospital de Jove

O. Suárez Gijón Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:24

Una mujer de 43 años ha sido rescatada en la playa de Poniente, en Gijón, después de que entrase vestida al agua. El incidente ocurrió sobre las 12 del mediodía. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Local y también sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), quienes trasladaron a la mujer al servicio de Psiquiatría del Hospital de Jove.

Al parecer, fueron los testigos los que alertaron a lo servicios de emergencia al ver cómo una mujer se adentraba a la mar vestida y con la intención, supuestamente, de llegar hasta la zona en la que no hacía pie. Pudieron llevarla hasta la orilla y allí esperó a que la llevasen al hospital de Jove.