Rescate aéreo de un hombre aislado en un pedrero de Gijón
El helicóptero del 112 lo izó de una zona inaccesible por mar
Gijón
Jueves, 28 de agosto 2025, 22:42
Un hombre de mediana edad fue rescatado en la tarde de este jueves por el helicóptero de Bomberos de Asturias tras quedar aislado en un pedrero en el entorno de la playa de Peñarrubia, en Gijón.
Tras infructuosos intentos por mar, debido a la imposibilidad de la lancha desplazada de acercarse a la costa, debió ser la aeronave con sede en La Morgal la que lo izase para llevarlo a tierra al área recreativa de Joaquín Rubio Camín, donde pudo mostrar su entusiasta agradecimiento a los rescatadores.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.