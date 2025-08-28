El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El hombre rescatado de la zona de Peñarrubia saluda a sus salvadores. Damián Arienza

Rescate aéreo de un hombre aislado en un pedrero de Gijón

El helicóptero del 112 lo izó de una zona inaccesible por mar

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:42

Un hombre de mediana edad fue rescatado en la tarde de este jueves por el helicóptero de Bomberos de Asturias tras quedar aislado en un pedrero en el entorno de la playa de Peñarrubia, en Gijón.

Tres momentos del rescate, que culminó depositando al hombre aislado en la zona de Peñarrubia en el área recreativa Joaquín Rubio Camín. Arienza
Imagen principal - Tres momentos del rescate, que culminó depositando al hombre aislado en la zona de Peñarrubia en el área recreativa Joaquín Rubio Camín.
Imagen secundaria 1 - Tres momentos del rescate, que culminó depositando al hombre aislado en la zona de Peñarrubia en el área recreativa Joaquín Rubio Camín.
Imagen secundaria 2 - Tres momentos del rescate, que culminó depositando al hombre aislado en la zona de Peñarrubia en el área recreativa Joaquín Rubio Camín.

Tras infructuosos intentos por mar, debido a la imposibilidad de la lancha desplazada de acercarse a la costa, debió ser la aeronave con sede en La Morgal la que lo izase para llevarlo a tierra al área recreativa de Joaquín Rubio Camín, donde pudo mostrar su entusiasta agradecimiento a los rescatadores.

