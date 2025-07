El bañista de Cimavilla rescatado en San Lorenzo: «Tuve que hacerme el muerto para aguantar»

Adrián Ausín Gijón Martes, 22 de julio 2025, 11:12 | Actualizado 11:18h. Compartir

Samuel Pascali García acudió este pasado lunes como cada día «a las 9 de la mañana» a su cita con San Lorenzo, concretamente a la Rampla, donde se baña todas las mañanas. Aunque durante ese chapuzón se llevó un buen susto. «Entré de frente, me hice dos o tres buceadas, y cuando me di cuenta me estaba llevando la corriente, alejándome de la orilla», relata en un vídeo.

Ante esa situación, este vecino de Cimavilla confiesa que «tuve que hacerme el muerto para aguantar porque me noté reventado ya». Pidió auxilio y la fortuna quiso que «un deportista del Club de Regatas con una tabla de surf» que se encontraba en el agua le fuese a socorrer. Este y otro hombre «con un kayak» fueron sus salvadores, los que consiguieron sacarle del agua donde le atendieron los servicios sanitarios. «Vengo a darles las gracias ahora mismo porque me salvaron la vida», relata el bañista en el vídeo, grabado en la mima escalera 2 a la que acude cada mañana.