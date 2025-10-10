El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rosa Jaitin, en Gijón. María Agra

Rosa Jaitin, psicóloga: «Los traumas familiares necesitan varias generaciones para reciclarse»

«La terapia ayuda a transformar el sufrimiento para que no se repita ni aparezca en el cuerpo o los actos. El objetivo es pensarlo y no actuarlo»

María Agra

María Agra

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:58

La psicóloga y psicoanalista francoargentina Rosa Jaitin (Buenos Aires, 1947), especializada en terapia de pareja, familia y grupo, asiste este viernes al XVIII Congreso Internacional ' ... Grupo, Psicoterapia y Psicoanálisis', organizado por la Sociedad Española para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis (Segpa) en Gijón, donde impartirá una conferencia bajo el título 'Transmisión transgeneracional de la filiación. Ejes temporales'.

