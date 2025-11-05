¿Sabes por qué instalan bolardos en la calle San Antonio, en Gijón? Los comerciantes y vecinos protestaron ante el Ayuntamiento porque conductores y personal de reparto utilizaba la plataforma única como aparcamiento ocasional

Laura Fonseca Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:48

Los comerciantes de la calle San Antonio, ubicada a pocos metros de la plaza Mayor, en Gijón, llevaban meses denunciando que muchos conductores y personal de reparto utilizaba la acera (reconvertida en plataforma única) como aparcamiento ocasional. Incluso, llegaron a colocar pequeñas macetas a modo de protesta cívica para impedir que los coches aparcaran allí o que las furgonetas y camiones lo emplearan a modo de carga y descarga.

Este miércoles, el Ayuntamiento comenzó a instalar bolardos en los dos márgenes de la acera para evitar que San Antonio sea utilizada como parking, a todas luces ilegal. Dicha vía ha sufrido en los últimos años un gran despunte comercial, convirtiéndose en un importante eje económico del centro de Gijón. La variedad de comercios va de lo clásico a lo más innovador y moderno: desde las conocidas plantas de aire a una tienda de artículos del hogar, peluquería y local 'nails'. También tiendas gourmets y restaurantes.

El pasado junio, aprovechando la festividad de San Antonio, una veintena de comerciantes llevaron a cabo una peculiar iniciativa, adornando sus locales con flores y sacando productos a la acera. Ya en ese entonces, mostraron su preocupación porque la calle se estaba convirtiendo en un aparcamiento de furgonetas y vehículos de reparto. Hasta ahora, ya que con los bolardos será más difícil.