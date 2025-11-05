El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Instalación de los primeros bolardos, este miércoles, en la calle San Antonio, en Gijón. J. M. Pardo

¿Sabes por qué instalan bolardos en la calle San Antonio, en Gijón?

Los comerciantes y vecinos protestaron ante el Ayuntamiento porque conductores y personal de reparto utilizaba la plataforma única como aparcamiento ocasional

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:48

Comenta

Los comerciantes de la calle San Antonio, ubicada a pocos metros de la plaza Mayor, en Gijón, llevaban meses denunciando que muchos conductores y personal de reparto utilizaba la acera (reconvertida en plataforma única) como aparcamiento ocasional. Incluso, llegaron a colocar pequeñas macetas a modo de protesta cívica para impedir que los coches aparcaran allí o que las furgonetas y camiones lo emplearan a modo de carga y descarga.

Este miércoles, el Ayuntamiento comenzó a instalar bolardos en los dos márgenes de la acera para evitar que San Antonio sea utilizada como parking, a todas luces ilegal. Dicha vía ha sufrido en los últimos años un gran despunte comercial, convirtiéndose en un importante eje económico del centro de Gijón. La variedad de comercios va de lo clásico a lo más innovador y moderno: desde las conocidas plantas de aire a una tienda de artículos del hogar, peluquería y local 'nails'. También tiendas gourmets y restaurantes.

El pasado junio, aprovechando la festividad de San Antonio, una veintena de comerciantes llevaron a cabo una peculiar iniciativa, adornando sus locales con flores y sacando productos a la acera. Ya en ese entonces, mostraron su preocupación porque la calle se estaba convirtiendo en un aparcamiento de furgonetas y vehículos de reparto. Hasta ahora, ya que con los bolardos será más difícil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  3. 3 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  4. 4 Asturias, acechada por seis incendios y vientos de hasta 160 kilómetros por hora
  5. 5 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  6. 6 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  7. 7 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  8. 8 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  9. 9 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  10. 10

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Sabes por qué instalan bolardos en la calle San Antonio, en Gijón?

¿Sabes por qué instalan bolardos en la calle San Antonio, en Gijón?