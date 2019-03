El salario social en Gijón crece un 60% y llega a 6.267 perceptores en cuatro años Una funcionaria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón da información a una persona. / PALOMA UCHA. El Principado pagó 31,6 millones el año pasado para unas nóminas de las que se beneficiaron más de 12.500 gijoneses, 4.000 más desde 2014 CHELO TUYA GIJÓN. Domingo, 31 marzo 2019, 03:24

En nóminas, son 6.267. Tras el documento bancario, sin embargo, están más de 12.500 gijoneses. Los que se benefician de cada una de las pagas de salario social que, el año pasado, financió el Gobierno regional. Un total de 31,6 millones que salieron de los presupuestos de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, la encargada de gestionar esta prestación a la que tienen derecho todos los asturianos con ingresos inferiores a los 430 euros mensuales. La que cobran hoy en Asturias 22.491 asturianos y por la que esperan 767, algunos, desde el pasado mes de noviembre. Unas cifras oficiales que chocan con los 1.111 expedientes pendientes de tramitar pese haber sido dados de paso ya en los servicios sociales gijoneses.

El volumen de nóminas indican que el salario social no ha ido a menos en Gijón. La prestación se incrementó un 60% desde 2014, cuando fueron 3.924 las nóminas pagadas por el Gobierno regional. En aquel momento, los cálculos de los técnicos, que hablan de más de dos beneficiarios tras cada paga, certificaron que en Gijón eran 8.632 las personas que subsistían de una prestación que, de media, no llega a los 600 euros. Por ejemplo, una mujer con hijo a cargo, el perfil mayoritario, cobra 547 euros al mes.

Aún sin presentar aún la memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales correspondiente a 2018, los expertos no dudan de que el perfil del perceptor no habrá cambiado. Más del 60% de las nóminas tienen a una mujer como titular y casi el 90% corresponden a una persona en edad de trabajar. Lo que significa que el 10% de los perceptores son mayores que complementan con el salario social una pensión demasiado baja para vivir. Para desmontar mitos sobre el efecto llamada de las ayudas sociales a personas provenientes de otros concejos, comunidades o, incluso, países, los datos evidencian que casi el 80% de los que reciben esta prestación han nacido en Gijón.

El 30% de toda Asturias

Los datos de beneficiarios a cierre de ejercicio -las 6.267 nóminas de gijoneses corresponden al 31 de diciembre pasado- es una de las fórmulas encontradas por el Principado para responder al informe municipal, adelantado por EL COMERCIO, que indica que el gasto social regional en Gijón es muy inferior al que el Ejecutivo de Javier Fernández realiza en Oviedo y Avilés.

«En ese informe no se computa el salario social, que es una inversión muy importante: 31,6 millones el año pasado», apuntó la directora general de Servicios Sociales de Proximidad. Lina Menéndez recuerda que Gijón es mayoritaria en la nómina del salario social, con casi uno de cada tres beneficiarios viviendo en la ciudad.

Señala ella que «el informe municipal quizá se centra solo en el plan concertado, en el que el Ayuntamiento de Gijón, es verdad y es muy loable, hace una gran inversión. Pero desde el Principado también se financian en Gijón los centros de día, el Centro de Apoyo a la Integración municipal y, en el presupuesto de 2019, aparecen 120.000 euros para las políticas de vivienda, además de otras partidas».

La directora general de Servicios Sociales de Proximidad fija en 16,18 euros «el aporte del Principado al plan concertado en Gijón del año pasado», pero indica que es casi idéntico al porcentaje de Oviedo, «fueron 16,23 euros». Muy inferiores ambos a los aportes del Gobierno regional «en otras áreas con ayuntamientos de menor presupuesto. Porque lo que queremos desde el Principado es equilibrar y que todos los asturianos tengan los mismos servicios, independientemente de donde vivan».

Agravio injustificado

De la partida de vivienda de 120.000 euros tira Eva Illán, la concejala de Bienestar Social y autora del informe comparativo, para reiterar que «el gasto social no es comparable. De esa partida que hablan, aún no ha llegado nada. Y, cuando llegue, no harán más que satisfacer un agravio injustificado que sufrió nuestra ciudad en la pasada legislatura, cuando se eliminó la subvención que recibía la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) para transferirla, íntegramente, a Avilés».

Defiende la concejala de Foro su comparativa. «No aparecen conceptos como salario social y gastos de servicios o prestaciones, ya que no disponía de esos datos individualizados por cada municipio. Solo comparé presupuestos sociales. Y ahí, nuestro esfuerzo es mayor».