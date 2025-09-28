Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo de Gijón: «El próximo verano se podrá disfrutar de la playa verde de El Rinconín»

Mientras avanza la redacción del plan especial para los terrenos de Naval Gijón y se abre un nuevo frente de negociación con la Autoridad Portuaria ... en torno a los terrenos deportivos de Jove, el Ayuntamiento de Gijón puso en marcha esta semana una votación ciudadana para elegir un diseño para la futura playa verde de El Rinconín. El concejal Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985), analiza estos y otros proyectos del ámbito urbanístico.

–¿Qué planes concretos tiene el Ayuntamiento para los terrenos del Puerto en Jove?

–En el Pleno mostramos nuestra disposición a aceptar los terrenos deportivos si la Autoridad Portuaria los quiere ceder. Después será el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, quien tenga que priorizar cuáles son las necesidades en cuanto a instalaciones deportivas de la zona oeste. Disponer ahí de más terrenos es interesante, y de hecho el anterior gobierno de Foro fue el que construyó los dos primeros campos sintéticos. Pero ampliar la oferta no depende exclusivamente de esta cesión. Nosotros ya estábamos desarrollando proyectos y tenemos planificada la ampliación del complejo deportivo de La Calzada, donde invertiremos dos millones de euros. Dará servicio al baloncesto, el voleibol y el tenis de mesa, descongestionar el resto de los pabellones y reordenar mejor las horas de uso de los distintos clubes de la zona.

–Volviendo al suelo de Jove, ¿en qué punto está el proceso?

–El acuerdo plenario apenas tiene unos días y la alcaldesa y la presidenta del Puerto ya han dicho que habrá reuniones para hablar de este tema. Pero hay que clarificar que estos suelos están en un área de planeamiento que está sin desarrollar y compete a su propietario, la Autoridad Portuaria, tramitar un plan especial que permita ordenar el ámbito para repartir los usos. Una vez que eso se lleve a cabo, se podría hacer la cesión al Ayuntamiento.

–El ámbito incluye suelo residencial, ¿esa parte de los terrenos no le interesa al Ayuntamiento?

–No tendría sentido destinar una importante cantidad de dinero del presupuesto municipal a adquirir terrenos residenciales, cuando ya los tenemos por toda la ciudad. Y además, con iniciativas en marcha como el Plan Llave, para construir vivienda protegida.

–Ese plan se ha reanudado tras incluir un ajuste en el precio de venta de los pisos que pedían los constructores. ¿Qué expectativas de participación tienen?

–Queda un mes para que se cierre el plazo de presentación de ofertas de los constructores. En el periodo anterior ya se había registrado alguna, con lo cual estamos seguros de que habrá concurrencia y de que pronto veremos cómo se inicia la construcción de los primeros pisos para poner viviendas protegidas al alcance de los gijoneses. Podríamos haber vendido ese suelo.

–Concréteme un plazo.

–Este mandato veremos el inicio de esas primeras viviendas.

–¿Y las siguientes fases del plan?

–La lógica dice que es mejor cerrar esta primera convocatoria y, una vez que se resuelva, ir a la segunda fase. Una fecha asumible sería en torno a mediados del próximo año. Y cuando acabe el mandato, habrá al menos 500 viviendas del plan en marcha.

–¿Qué contempla esa segunda fase?

–Aparte de vivienda protegida para la venta, también incluirá promociones destinadas a alquiler asequible, con un modelo de concesión de derechos de superficie para construir. Además sería en zonas de Gijón con tanto futuro como el entorno de la futura estación intermodal, porque tenemos intención de desarrollar esa doble modalidad en el ámbito de la denominada CRI-05, donde el aparcamiento de los juzgados. Estamos trabajando en la ordenación de esa zona.

Cesión al Principado

–El Principado lleva tiempo pidiéndoles que le cedan terrenos para construir. ¿Hay algún acuerdo?

–Todavía estamos en ello, pero somos optimistas en lograr algún acuerdo para el desarrollo de vivienda protegida. En cualquier caso, me gustaría destacar la apuesta que estamos haciendo en esta materia desde el gobierno municipal. Es la primera vez que el Ayuntamiento pone a disposición del sector suelos municipales para que se construya vivienda protegida. Podría haberse vendido para vivienda libre y habríamos obtenido unos ingresos importantes, pero lo sacrificamos para que los gijoneses tengan oferta de pisos protegidos. Y eso no lo ha hecho un gobierno progresista de izquierdas.

–Otra cuestión pendiente con el Principado es la adopción de medidas en las denominadas 'zonas tensionadas' de Vivienda. ¿Ha habido avances?

–No tenemos ninguna novedad al respecto. Nuestra postura es conocida: podrían ser asumibles medidas encaminadas a incentivar que salgan viviendas al mercado del alquiler, dándole seguridad jurídica a los propietarios o motivándolos de algún modo. Pero poner por ejemplo un precio límite al alquiler, no nos parecería adecuado.

–¿En qué situación está en la actualidad el fenómeno de los pisos turísticos en Gijón?

–Van a cumplirse dos años de la moratoria en la concesión de licencias que pusimos en marcha mientras el Principado modificaba la ley autonómica y ya podemos demostrar con datos que fue una medida eficaz. Desde entonces, el crecimiento de las viviendas de uso turístico está controlado. Antes de la moratoria se registraba una media de 75 nuevos pisos turísticos al mes; con ella en vigor la cifra se redujo a 15; y desde que se aprobó la modificación de la ley de turismo, apenas hay dos o tres pisos nuevos al mes.

–Se había anunciado otra moratoria en la concesión de licencias para parques de baterías, independientemente de si se trata de suelo industrial...

–En ese tipo de suelo no existe la posibilidad de establecer distancias con respecto a las viviendas, y cualquier moratoria que aplicáramos sería fácilmente tumbada en un juzgado. Como Ayuntamiento, no tenemos herramientas que permitan no conceder una licencia porque no nos apetezca o no nos guste. Y no vamos a tomar decisiones a sabiendas de que no son jurídicamente correctas.

–Ya han adjudicado la redacción del plan especial para la ordenación de los terrenos de Naval Azul...

–El estudio que ganó la licitación está trabajando intensamente en él y pronto tendremos alguna novedad. Confiamos en que será un plan que ponga sobre el papel lo que todos tenemos en la cabeza para una zona llamada a ser muy importante en el futuro. Pero en paralelo se está trabajando para poder abrir dentro de dos meses al público esa zona, recuperando para la ciudadanía la continuación del frente litoral. Sumado al proyecto para la playa verde de El Rinconín, este gobierno será el que más espacio público va a recuperar para la gente desde los años 90.

–¿Y qué pasará con el suelo que aún es de Pymar?

–Sigue la negociación. Pero somos el propietario mayoritario del ámbito de Naval Azul, por lo que nada va a frenar su desarrollo.

–Me hablaba de la playa verde. Esta semana hemos conocido las propuestas presentadas al concurso de ideas. ¿Se adecuan a lo que esperaban para esta zona?

–Como presidente del jurado, ni debo ni puedo pronunciarme sobre ellas. Pero sí creo que son propuestas muy atractivas, con muchas cosas que ni nos habíamos imaginado. Agradezco a todos los estudios su participación e invito a los gijoneses a visitar la exposición de las propuestas que hemos instalado en el paseo de Begoña y a participar en la votación ciudadana a través de la web.

–En la convocatoria indicaban ya que la intención no es ejecutar la propuesta ganadora tal cual, sino sumar ideas...

–Esta es una zona estratégica de la ciudad y que va a ser muy apreciada por todos y queríamos tener el mayor número de opciones para lograr el mejor diseño posible. Por eso no creemos que deba materializarse sin más el proyecto ganador, sino una suma de las mejores opciones de varios proyectos.

–¿Y cuándo se podrá traducir en obras sobre el terreno?

–Nuestra intención es poner estos terrenos a disposición de la ciudadanía ya el próximo año. No con el proyecto definitivo, pero sí con una adecuación que permita una apertura de la que se pueda disfrutar ya en el verano.

–Sigue pendiente un acuerdo definitivo sobre los pisos que se permitirán en el 'solarón'.

–Independientemente de la opción que se elija para materializar la edificabilidad, la única diferencia serán las alturas de los edificios, pero no el espacio verde que quedará disponible para parque. Y lo que es seguro es que aumentará un 50% con respecto a la anterior propuesta que habíamos conocido. Es una noticia muy positiva para Gijón, porque tendremos ese gran pulmón que todos ansiamos en el centro de la ciudad.

Urbanización del 'solarón'

–¿Cuándo podría empezar a urbanizarse ese suelo?

–Si algo hemos aprendido estos años es que no podemos comprometernos en algo que no depende del Ayuntamiento. Y lo importante es cuánto queda para que empiece a construirse la estación intermodal. La realidad más próxima, y que se tiene que materializar en unos pocos meses es el derribo del viaducto de Carlos Marx y la reurbanización de ese entorno. Tiene que iniciarse el próximo año, durará 33 meses y el Ayuntamiento tiene que aportar 10 millones de euros, de los que consignará 1,2 millones en el presupuesto de 2026.

–Adif amplió recientemente el plazo para tener redactado el proyecto de la estación. ¿Les han presentado ya una propuesta definitiva?

–No tenemos ninguna novedad desde la última reunión de Gijón al Norte, ni tampoco se ha reunido la comisión técnica.

–Mientras avanza el derribo de la nave de Flex, los vecinos y el PSOE piden dedicar el solar a aparcamiento. ¿Lo negociarán con su propietario?

–No vamos a caer en la trampa de un PSOE que exige cosas que ellos ni hicieron y ni siquiera se les ocurrieron. Al principio del mandato adquirimos el compromiso de acabar con lo que era un problema histórico, no solo ordenando la demolición sino liderando este tema para llevarla a cabo. Lógicamente, tendremos conversaciones con el propietario, en primer lugar para que nos abone el coste de la demolición. Y hablaremos de más cosas. Pero pretender que ceda el solar para hacer un aparcamiento creo que es una utopía.

–¿Cuándo se acabarán de pagar las ayudas pendientes del plan de fachadas?

–Son en torno a 10 o 11 millones y mantenemos nuestro compromiso de que se puedan satisfacer todas ellas este mandato. Aún nos quedan los presupuestos de 2026 y 2027.

La EMA, un «motor» de inversión

–La oposición califica de 'populismo' la apuesta del gobierno por congelar en 2026 los impuestos y tasas locales...

–El verdadero populismo es el que hace la izquierda cuando gobierna, subiéndolos y sin que eso se traduzca en una mejor gestión. Exigirles más y más a los ciudadanos para mantener los servicios públicos es lo fácil. Nosotros intentamos hacer más con lo mismo, o con menos. Lo estamos demostrando por ejemplo en la Empresa Municipal de Aguas, congelando las tasas todos los años y sin embargo llevando la empresa a cifras récord de inversión.

–¿Cuánto será en 2026?

–El mejor año de su historia fue 2024, y para el año que viene lo superaremos con proyectos por más de 15 millones de euros. Hacemos obras grandes, como las de la avenida de la Pecuaria, pero también muchas pequeñas de renovación de redes o de extensión del saneamiento en la zona rural, como estamos haciendo en La Pedrera. Aparte, no conozco otro ejemplo en la administración pública donde se ejecute más inversión de la que se presupuesta. Si lo habitual son tasas del 30% o el 40%, en la EMA sobrepasamos el 100%. Es uno de los motores de la obra pública en toda Asturias.

–Otra crítica de la oposición al proyecto de ordenanzas fiscales se centra en una nueva tarifa para la cesión del Botánico para actividades de carácter lucrativo.

–El Botánico siempre se ha usado para reuniones corporativas, para alquilar a empresas.... La única diferencia es que ahora estará regulado con unas tarifas claras. Solo alguien con una mente estrecha puede ver mal que se use para actividades diversas, siempre y cuando se hagan respetando el jardín. No hay un solo museo en el mundo en el que no se haga.