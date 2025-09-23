La gran transformación de El Rinconín, en Gijón, arranca con diez proyectos para la futura playa verde La distintas propuestas combinan ocio, deporte y naturaleza con diseños que van desde el medio millón de euros hasta los 7,5 de la más costosa

El futuro de la gran transformación de El Rinconín, en Gijón, para convertirlo en una playa verde arrancó este martes con la primera reunión del jurado del concurso internacional de ideas convocado por el Ayuntamiento, al que finalmente fueron admitidas diez de las doce propuestas presentadas. Todos los proyectos combinan naturaleza, deporte y ocio, con diferentes inspiraciones y tipos de elementos constructivos, –cine exterior, edificio mirador, pistas deportivas o aparcamiento subterráneo– por lo que los presupuestos de ejecución de las obras oscilan desde el medio millón de euros a los 7,5 del más costoso. El resultado del concurso no compromete la ejecución del diseño ganador, puesto que su objetivo es confeccionar un compendio que se plasmará en el proyecto definitivo del Servicio de Arquitectura Municipal para los casi 18.500 metros cuadrados de parque en primera línea litoral, a ambos lados del edificio del Rick's.

'Icono', que tiene el presupuesto más bajo, con medio millón de euros, está inspirado en elementos icónicos de playa para generar instalaciones sencillas a modo de cubiertas para proteger del sol y la lluvia (sombrilla), así como un plataforma que se eleva ligeramente sobre el manto natural (toalla), un gran banco lineal (tumbona) y una zona de patinaje y actividad física (las olas), así como unas gradas (abanico) con vistas a la ciudad. Son cinco equipamientos, además de una plaza y un estanque, y la circulación sería libre y sin recorridos definidos. Propone un cronograma de seis meses de trabajos.

Edificio mirador

Con el nombre de 'Mayanes adentro', en referencia al área de la playa de Los Mayanes anexa al área de actuación, se presenta una idea inspirada en arenales interiores de Asturias, como las de Gulpiyuri y Cobieju, en Llanes. Plantea la contrucción de tres playas verdes de interior –Mayán Este, Mayán Sur y Mayán Oeste–, que dispondrán de arena y agua de mar, con conexiones interioes que posibilitan la aportación y renovación constante de agua de mar con los ciclos de las mareas. La construcción de un edificio central, con forma circular y cubierta accesible a modo de mirador, ofrecería la posibilidad de hacer deporte bajo techo, así como locales para aseos. También habría espacios para usos deportivos y ocio al aire libre. El presupuesto es el más alto de todos, con 7,5 millones de euros y ocho meses de ejecución.

'El Orbayín' propone unir los terrenos separados por el Rick's con una gran plataforma continua de hormigón permeable para conectar todos los usos y que garantiza la accesibilidad universal. Sobre esta superficie se sitúan círculos adaptados a usos diferenciados con áreas interconectadas para deporte al aire libre (calistenia, voleibol, baloncesto y ping-pong), un parque infantil, un kiosko o chiringuito, una zona de sombra y mirador, así como fuentes y áreas para refrescarse, aseos y duchas exteriores. Una zona 'pet-friendly' con circuito completa el planteamiento, con un presupuesto de casi 1,3 millones de euros y ocho meses de ejecución.

'Brisa marina' está concebido como un archipiélago de islas interrelacionadas con zonas destinadas a usos para todas las edades, desde juegos blandos con arena para bebés o estructuras de trepa y juegos de coordinación para niños mayores o 'skate park' y 'pump park' pensado para adolescentes, a áreas de 'fitness', yoga y paseos para adultos, sin olvidar recorridos suaves, bancos sombreados y áreas tranquilas para el encuentro social, pensado para los mayores.

Integrar el Rick's

Plantea también un lago urbano de 800 metros cuadrados, un edificio con sala de 'co-working' y cubierta-mirador, así como un aparcamiento para 80 vehículos, con pavimentos drenantes y arbolado de sombra. Sugiere integrar el edificio del Rick's con la incorporación de vegetación en su fachada. Este proyecto está presupuestado en 723.000 euros.

Tomando el nombre de la escalera de la playa más cercana, 'La 21', en cuya zona más cercana irían usos deportivos, mientras que la otra estaría dedicada a usos culturales y el ocio, pretende renaturalizar el espacio con inspiración en otras zonas costeras del Principado de «prados verdes y acantilados marrones». Además propone usar elementos evocadores de la cultura castrense y poner en valor el conjunto lítico de la Ería del Piles, cuyos conjuntos dispersos respetaría. Este proyecto plantea una modificación del muro existente para crear un perfil descendente hacia la costa. El enfoque sería respetuoso para conservar el valor simbólico y funcional del muro de protección contra las mareas y la erosión y aprovecharía la zona de menor riesgo de inundación.

Con un presupuesto que oscila entre los 3,7 y los 5,5 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18 meses, 'La 21' pretende la construcción de baños y vestuarios, una mediateca del mar (dotación pública para lectura, juegos, videojuegos, cine o eventos culturales), un graderío al aire libre, un escenario cubierto de 200 metros cuadrados, un kiosko, un espacio de juegos infantiles, una piscina de arena, una plaza de usos dinámicos, zona de ejercicios para mayores y otra de 'tostaderu' verde.

Nueva rampa a la playa

También propone una piscina de duchas y un espacio para que el Ayuntamiento construya un pequeño pabellón, así como un nuevo trazado del paseo para definir los límites entre la playa verde y el parque, así como un nuevo itinerario accesible a la playa de Los Mayanes, con una rampa.

Bautizada como 'Mar y montaña', otra propuesta presenta la unión de naturaleza, cultura, deporte y comunidad como elementos vertebradores del nuevo espacio al que se accedería a través de una amplia zona de merendero a modo de extensión natural de la playa. También se propone la instalación de un pequeño escenario y una tribuna escalonada que culmina es una torre-mirador. En el centro del parque se ubicaría una zona de juegos acuáticos, con láminas de agua de 5 a 19 centímetros, con fuentes y juegos para niños de 3 a 14 años, así como una gran área de arena. En el sector este se idea un bloque rocoso para practicar la escalada jurbana, así como un circuito de obstáculos para actividad física. El diseño incluye un jardín de lluvia, senderos peatonales y un pabellón con duchas y cambiadores. Con un plazo de ejecución de cuatro meses, este planteamiento costaría 1,4 millones de euros.

Con el peculiar nombre de 'Afayaizu esfamiau' se propone un diseño de parque con especies autóctonas y praderas atlánticas, con jardines de lluvia, vegetación silvestre y espacios botánicos singulares, como un jardín de mariposas. Se plantea un parque con áreas lúdicas, deportivas y culturales integradas paisajísticamente, a ejecutar en 23 meses por 2,2 millones de euros.

Un gran plano curvo y continuo ascendente para integrar los usos funcionales en un nivel inferior –semienterrado o enterrado– caracteriza la propuesta denominada 'A barlovento', para ejecutar en 8 meses por 1,5 millones. Conlleva dos pistas de voley-playa y una pista de tenis playa semienterradas, con graderíos naturales, para la parcela más pequeña. En la grande iría un parque infantil, con zona de parkour, un cine al aire libre, aseos públicos y zon de solárium.

San Pedro y 'Pelayón'

Con 'Xuntémonos' se pretende eliminar el paseo existente en el tramo afectado para crear una playa verde continua y abierta al mar, con propuestas como 6 pistas de pickleball, un circuito de BMX, un merendero sostenibles, piscionas de agua salada, juegos infantiles, senderos y vestaruios y baños. Asimismo, plantea una escultura sonora integrada en la costa, denominada 'Órgano de San Pedro». Las obras durarías diez meses y la inversión ascendería a 900.000 euros.

El último proyecto admitido, 'Gulpiyuri' propone para la parcela más pequeña una escultura monumental transitable del rey Pelayo, inspirado en el Parque Gulliver de Valencia, que con su mero planteamiento ya apunta a ser rebautizado como 'Pelayón'. En su interior habrá una pequeña sala expositiva o aula de interpretación. En cuanto a la playa verde, se proponen dos láminas de agua salada, a modo de piscinas abiertas –una infantil y otra para dultos– para simular una playa interior. Ambas estarían en un espacio abierto rodeado por un graderío natural de 40 centímetros, a modo de solárium.

Como elemento especial se propone un escenario cubierto, integrado en el paisaje, diseñado para conciertos, teatro, cine al aire libre, yoga o pequeños festivales. Una zona de calistenia y un bar-terraza completan una propuesta de 6,4 millones de euros.

Con su próxima exposición pública, la ciudadanía de Gijón podrá conocer el detalle de cada una de las propuestas.

Ampliar El jurado del concurso de ideas se reunió este martes en el Ayuntamiento. José Simal Los ciudadanos pueden votar su favorito hasta el 15 de octubre El concurso de ideas avanzó con la primera reunión de jurado, en el que están presentes todos los grupos municipales, técnicos de la concejalías del Ayuntamiento implicadas, así como representantes del Colegio de Arquitectos de Asturias y del Colegio de Ingenieros. El paso siguiente se dará este sábado 27 cuando se inaugura el plazo de votación ciudadana donde todos los empadronados en Gijón, mayores de 16 años, van a poder votar a través de la página web del Ayuntamiento el mejor proyecto. También se instalará una exposición en Los Campinos, para visualizar las diez propuestas. La votación finalizará el 15 de octubre. Entre el 16 de octubre y el 14 de noviembre será el tiempo que tendrá el jurado para emitir su fallo y designar al ganador, que se llevará 15.000 euros, y los dos accésit, dotados con 4.000 euros. También podría haber un tercer accésit con el que obtenga la mayor puntuación en la valoración ciudadana, de no resultar premiada anteriormente.

