El Santa Olaya, entre espuma y torneo de pádel El torneo solidario de pádel destinó su recaudación a la Asociación Sin Límites

Los olayistas más jóvenes disfrutaron de la fiesta de la espuma.

Carlos Amado Gijón Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

El Club de Natación Santa Olaya prosiguió con sus animadas fiestas y lo hizo con la ya tradicional fiesta de la espuma, que contó con una nutrida y animada asistencia.

También hubo bautismos de buceo a cargo de la Federación de Submarinismo y el torneo solidario de pádel, cuya recaudación recogió la presidenta de la Asociación Sin Límite, Estefanía Fanjul, de manos del presidente del Santa Olaya, Gonzalo González Méndez.