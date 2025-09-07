El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los olayistas más jóvenes disfrutaron de la fiesta de la espuma. E. C.

El Santa Olaya, entre espuma y torneo de pádel

El torneo solidario de pádel destinó su recaudación a la Asociación Sin Límites

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:16

El Club de Natación Santa Olaya prosiguió con sus animadas fiestas y lo hizo con la ya tradicional fiesta de la espuma, que contó con una nutrida y animada asistencia.

Imagen principal - El Santa Olaya, entre espuma y torneo de pádel
Imagen secundaria 1 - El Santa Olaya, entre espuma y torneo de pádel
Imagen secundaria 2 - El Santa Olaya, entre espuma y torneo de pádel

También hubo bautismos de buceo a cargo de la Federación de Submarinismo y el torneo solidario de pádel, cuya recaudación recogió la presidenta de la Asociación Sin Límite, Estefanía Fanjul, de manos del presidente del Santa Olaya, Gonzalo González Méndez.

