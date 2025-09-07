El Santa Olaya, entre espuma y torneo de pádel
El torneo solidario de pádel destinó su recaudación a la Asociación Sin Límites
Gijón
Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:16
El Club de Natación Santa Olaya prosiguió con sus animadas fiestas y lo hizo con la ya tradicional fiesta de la espuma, que contó con una nutrida y animada asistencia.
También hubo bautismos de buceo a cargo de la Federación de Submarinismo y el torneo solidario de pádel, cuya recaudación recogió la presidenta de la Asociación Sin Límite, Estefanía Fanjul, de manos del presidente del Santa Olaya, Gonzalo González Méndez.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.